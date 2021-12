Hallituksella on edessään isoja ja vaikeita koronapäätöksiä illan neuvotteluissa

Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta ja uusien rajoitustoimien tarpeellisuudesta. Huolta on viime aikoina lisännyt etenkin nopeasti leviävä omikronmuunnos.

Julkisuuteen on kerrottu mahdollisista toimista, joilla muunnoksen leviämistä voitaisiin pyrkiä jarruttamaan. Jopa hätäjarrun painamista on pohdittu. Hätäjarru merkitsee siirtymistä takaisin laaja-alaisempien toimenpiteiden valtakunnalliseen ohjaukseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tosin sanoi viikonloppuna, että hallituksen ja alueellisten viranomaisten olisi mahdollista kiristää toimia myös ilman hätäjarrun käyttöönottoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta nosti esiin lauantaina, että muunnoksen takia on harkittava koronapassin hyllyttämistä. Viranomaisten asettamia rajoituksia ei silloin voisi enää ohittaa edellyttämällä asiakkailta ja osallistujilta koronapassia.

Pitäisikö negatiivista testiä vaatia kaikilta matkustajilta?

Hallituksen piirissä on pohdittu myös uusia rajaturvallisuustoimia EU:n ja Schengen-alueen sisällä, jotta omikronmuunnoksen leviäminen hidastuisi. Viime viikolla valtioneuvosto päätti jo, että EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaaditaan tiistaista alkaen negatiivinen testitulos ja rokotustodistus.

Hallitus tekee päätöksiä sote-ministerityöryhmän esityksen pohjalta, joka nojaa muun muassa terveysviranomaisten arvioihin tilanteen vakavuudesta.

Kymmenet suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat vaativat avoimessa kirjeessä maanantaina päättäjiltä kiireellisiä ja voimakkaita toimia koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kirjoittajat viittaavat tutkimustuloksiin, joiden mukaan nykyiset rokotteet toimivat heikommin omikronmuunnokseen.

Hallituksen neuvottelut alkavat kello 16.

STT

