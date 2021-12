Hallitus esittää koronan kotitestien vapauttamista arvonlisäverosta

Hallitus esittää, että covid-19-sairauden kotitestit vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Arvonlisäveron poistolla on tarkoitus laskea kotitestin hintaa ja tehdä näin koronaviruksen testaamisesta helpompaa.

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimiin, joilla on tarkoitus helpottaa koronaviruspandemian torjuntaa. Lain on määrä tulla voimaan tammikuun alussa ja se olisi voimassa ensi vuoden loppuun saakka.

Arvonlisäverosta vapauttaminen koskisi sekä Suomessa tapahtuvia kotitestien myyntejä että hankintoja toisista EU-maista ja EU:n ulkopuolelta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) lupasi viime keskiviikkona Ylen A-studiossa tarttua toimeen kotitestien hintojen alentamiseksi. Hän esitti 24 prosentin arvonlisäveron poistamista kotitestien hinnoista.

Kaupoissa myyty kovaa tahtia

Päivittäistavarakaupassa koronaviruksen kotitestejä on viime viikkoina myyty niin kovaa tahtia, että joulun alla testejä on ollut kiire toimittaa kauppoihin.

Koronatestit tulivat myyntiin ruokakauppoihin toukokuussa. Yhden testin sisältävä pakkaus maksaa noin 5-7 euroa. Suurimmat kaupparyhmät ovat luvanneet, että ne laskevat koronatestien hintoja ainakin arvonlisäveron verran, jos vero poistetaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on linjannut, että kaikkien, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta, pitäisi päästä koronatestiin. Päivitetyssä strategiassa ohjattiin hyödyntämään laajemmin kotitestejä niin työpaikoilla kuin kouluissakin.

Antti Autio

STT

Kuvat: