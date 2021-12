Hallitus päätti sisärajavalvonnan käyttöönotosta

Hallitus päätti tiistaina sisärajavalvonnan käyttöönotosta tiistaista alkaen. Sisärajavalvonta palautettiin Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen.

Päätös on voimassa 16. tammikuuta saakka.

Lisäksi hallitus kiristi maahantulon rajoituksia niin, että tiistaista alkaen Suomeen ulkomailta saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista sekä näiden lisäksi todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta.

Vaatimus koskee vuodenvaihteeseen asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja vuodenvaihteen jälkeen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Rajayhteisöjen asukkailla lievemmät säännöt

Negatiivista koronatestitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy, kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.

Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaita sekä Ruotsin Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan maakunnan välisessä liikenteessä matkustavia henkilöitä koskevat säännöt ovat astetta lievempiä, sillä heidän kohdallaan riittää todistus enintään seitsemän vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdyn koronatestin negatiivisesta tuloksesta.

Avi harkitsee koronarajoitusten jatkamista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa – Itä-Suomen avi pohtii sekin tilojen käyttörajoituksia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) harkitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitusten jatkamista. Mahdolliset päätökset pyritään antamaan keskiviikkona kummankin sairaanhoitopiirin kuntien alueille.

Avi harkitsee, pidentääkö se määräyksiä, joilla yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sekä tietyt tilat määrätty suljettaviksi. Nykyiset määräykset ovat voimassa vuoden loppuun.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan epidemiatilanteissa ei ole avin mukaan tapahtunut käännettä parempaan. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on suosittanut voimassa olevien määräysten jatkamista. Satakunnan koordinaatioryhmä kokoontuu keskiviikkona ja antaa omat suosituksensa samana päivänä.

Itä-Suomen avi arvioi sekin rajoitusten jatkamista tilojen käytössä Essoten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vuodenvaihteesta eteenpäin. Samalla aluehallintovirasto harkitsee vastaavien rajoitusten asettamista myös Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon alueilla.

Lisäksi pohdittavana on korkean ja kohtalaisen riskin tilaisuuksien ja tilojen käytön kieltäminen alueilla, jotka täyttävät leviämisalueen tunnusmerkit.

Itä-Suomen avi tekee asiassa mahdollisia päätöksiä aikaisintaan torstaina, ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan perjantaina.

STT

Kuvat: