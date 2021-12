Hallitus yrittää valmistella nopeasti muutoksen koronapassisäännökseen – sallisi käytön matalan riskin tilaisuuksissa

Hallitus yrittää valmistella nopealla aikataululla muutoksen koronapassia koskevaan säännökseen siten, että jatkossa sen tilapäinen käytöstä poistaminen olisi mahdollista kohdentaa hienosyisemmin. Silloin koronapassia voisi käyttää matalan riskin yleisötilaisuuksissa ja tiloissa kuten elokuvateattereissa, vaikka korkeamman riskin tilaisuudet olisikin rajattu passin käytön ulkopuolelle.

Hallitus päätti tiistaina poistaa koronapassin käytöstä tilapäisesti koronaviruksen leviämisalueilla. Toiveena oli, että ulkopuolelle olisi jo tässä vaiheessa voitu rajata matalan riskin tilaisuudet, jolloin niihin olisi voinut päästä koronapassia näyttämällä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti katsoi kuitenkin vain vähän ennen valtioneuvoston istuntoa, ettei jaottelu ollut mahdollista nykyisillä säännöksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Jaska Siikavirran mukaan asetuksen valmistelussa tarkasteltiin mahdollisuuksia kohdentaa koronatodistuksen käytöstä poistaminen pelkästään merkittävän ja kohtalaisen riskin tilaisuuksiin ja tiloihin.

Hänen mukaansa oikeudellisessa arviossa kuitenkin katsottiin, että asetuksen antamisen edellytyksenä olevat erittäin korkean kynnyksen vaatimukset välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta täyttyivät nykyisessä tilanteessa kaikkien tilaisuusmuotojen ja tilojen osalta.

– Alueellisten viranomaisten asettamien rajoitusten sisältö vaihtelee voimakkaasti alueellisen tilanteen mukaan, eikä asetuksenantovaltuuden nykyinen sisältö vastaa tämän mukaiseen tarpeeseen kohdentaa koronatodistuksen käytön rajoituksia myös suhteessa alueellisiin päätöksiin, Siikavirta kertoo STT:lle sähköpostise.

Hänen mukaansa ministeriö arvioi nyt kiireellisesti mahdollisuuden kiinnittää koronatodistusta koskeva sääntely paremmin alueellisen tilanteen ja kohdennuksen mukaan muuttuviin rajoituksiin.

Alueille harkintaa

Ministeriö ohjaa alueellisia viranomaisia edelleen harkitsemaan rajoitusten tarvetta, sisältöä ja kohdentamismahdollisuuksia.

Siikavirran mukaan alueiden ohjauksessa on painotettu tiukimpien rajoitusten kohdentamista vain merkittävän ja kohtalaisen riskin tilaisuuksiin ja tiloihin. Käytännössä epidemiatilanne useilla alueilla on kuitenkin edellyttänyt kaikkien tilaisuuksien tilapäistä kieltämistä ja joidenkin tilojen sulkemisia.

Hallituslähteistä arvioidaan, että säännöksen muuttaminen on mahdollista valmistella varsin nopeasti, jolloin se voitaisiin liittää koronapassin laajentamista koskevan lakiesityksen yhteyteen. Luonnos koronapassin käytön laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla, ja kierros päättyy 17. tammikuuta.

