Haminaan rakennetaan akkumateriaalitehdas – tuotannon on määrä käynnistyä 2024

Haminaan Kymenlaaksoon rakennetaan akkumateriaalitehdas, kertovat Suomen Malmijalostus ja Haminan kaupunki. Kumppanina Suomen Malmijalostuksella on kiinalainen teknologiayhtiö CNGR Advanced Material.

Tehtaan rakentaminen alkaa ensi kesänä, ja tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2024. Akkumateriaalina käytettävää prekursoria tuottavan tehtaan on määrä laajentua seuraavina vuosina.

Akkumateriaalien kysyntää lisää sähköautojen yleistyminen.

– Tämä prekursoritehdas on olennainen osa eurooppalaisen akkuarvoketjun kehittämistä, ja se tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden nostaa kotimaisten mineraalien jalostusastetta, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen tiedotteessa.

Yhtiön mukaan Euroopassa ei vielä ole teollisuusmittakaavan prekursorituotantoa. Prekursorimateriaali on välttämätön tuote katodimateriaalin valmistuksessa sekä edelleen akkukennojen tuotannossa.

– Tässä hankkeessa on tehty töitä jo tuhansia tunteja useiden yritysten avustuksella, ja voidaan sanoa, että työmme vahvistaa aivan uudenlaisen teollisuuden syntymistä Eurooppaan, arvioi akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Hiilijalanjäljen luvataan olevan maailman pienin

Johtaja Tony Tao CNGR Advanced Materialista kertoo, että yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaa Eurooppaan.

– Tuomme Suomeen kaikkein uusinta teknologiaamme ja pitkälle automatisoidun tuotantolinjamme. Suomalaisen kumppanimme avulla perustamme tehtaan, jonka hiilijalanjälki on maailman pienin, Tao kertoo.

Tehdashanketta vie eteenpäin kumppaneiden välinen yhteisyritys, josta CNGR Advanced Material omistaa 60 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 40 prosenttia.

– Se, että CNGR Advanced Material tuo Suomeen kaikkein uusinta teknologiaansa ja pitkälle automatisoidun sekä kestävää kehitystä edustavan tuotantolinjansa osoittaa, että olemme akkuteollisuuden kehityksen kärkimaita, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Antti Autio

STT

