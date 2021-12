Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri korkeimpaan valmiustilaan koronatilanteen vuoksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) valmiustaso on nostettu täysvalmiuteen koronavirusepidemian vuoksi, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan omikronmuunnos on äkillisesti muuttanut terveydenhuollon kantokykyyn liittyvän riskiarvion. Nopeasti kertyvän kansainvälisen kokemuksen mukaan omikronin leviämisnopeus on poikkeuksellisen nopea. Vaikka rokotteiden katsotaan suojaavan omikroninkin kohdalla vakavalta sairastumiselta, lieväoireisten tartuntojen määrän oletetaan olevan hyvin suuri myös kahdesti rokotetuilla henkilöillä. Omikronin kohdalla viiveen tartunnasta sairaalaan joutumiseen arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin aiemmillakin virustyypeillä, eli tartuntojen noususta sairaalakuormituksen nousuun kulunee 1-2 viikkoa.

Tiedotteen mukaan rokotetun väestön immuunisuojan vähittäinen hiipuminen ja rokottamattomuus ovat aiheuttaneet tautitaakkaa pitkäkestoisesti.

Joulun ajan toiminta suunniteltu ennen omikronmuunnosta

Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa voi nousta voimakkaasti. Husin joulun ajan toiminta on suunniteltu aiemman siitä lähtökohdasta, että hoitohenkilöstön sairastuvuudessa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Husin toimintakyky voi heikentyä kokonaisuutena nopeasti nimenomaan, jos henkilöstö sairastuu rokotesuojasta huolimatta.

Hus nosti valmiustilaansa tehostettuun valmiuteen marraskuun 11. päivänä.

Emmi Tilvis

STT

