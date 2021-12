Helsingin poliisilaitoksen poliisia epäillään muun muassa ampuma-aserikoksesta – syyttäjä aloittanut esitutkinnan

Helsingin poliisilaitoksella virkasuhteessa olevan poliisimiehen toimista on aloitettu esitutkinta, tiedotti Syyttäjälaitos maanantaina.

Rikosepäily koskee Syyttäjälaitoksen mukaan selkeimmin ampuma-aserikosta. Epäilty rikos liittyy ampuma-aseiden käsittelyyn ja hallussapitoon pidemmällä ajanjaksolla.

Syyttäjälaitoksen mukaan esitutkinnassa on toisaalta myös poliisimiehen myöhempi uhkaavaksi koettu käyttäytyminen yksityiselämässä. Mahdolliset muut rikosnimikkeet täsmentyvät esitutkinnassa sen edistyessä saatavan selvityksen perusteella, kertoi Syyttäjälaitos.

Tutkinnanjohtaja on esitutkintalain erityisten tutkintajärjestelyjen perusteella syyttäjä tutkittavan asian laadun vuoksi, vaikka rikosepäily koskee poliisin toimintaa muutoin kuin virantoimituksessa.

