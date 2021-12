Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennusosa avautui matkustajille – työt jatkuvat vielä pari vuotta

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennusosa avautui matkustajille keskiviikkona. Laajennusosan ja vanhan terminaali 2:n kulkureitit on yhdistetty.

Suomeen saapuvat matkustajat tulevat nyt uuteen, keskitettyyn tuloaulaan.

Terminaali 2:n vieressä on uusi pysäköintihalli, bussi- ja taksiasemat sekä pyöräparkki. Lisäksi terminaalin edustalla on uusi pikaparkki, ja lemmikkien omistajille on käytössä ulkoilutusalue.

Muutostyöt eivät ole vielä täysin valmiit, vaan töitä jatketaan vuoteen 2023. Keväällä lentoasemalla avataan ravintolamaailma, ja ensi kesänä otetaan käyttöön lähtöselvitys ja turvatarkastus uusissa tiloissa.

Terminaali 1:n palvelut säilyvät toistaiseksi ennallaan.

STT

