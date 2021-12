HIFK on entistä vahvempi mestarisuosikki – lue Liigajoukkueiden joulutodistukset ja syyskauden tähdistöviisikko!

Jääkiekon Liiga jää joulutauolle maanantaina, mutta suurin osa seuroista jäi lyhyelle tauolle jo perjantaina.

Mennyt liigasyksy on ollut poikkeuksellisen tasainen: kärkikuusikko on kuuden pisteen ja kärkiyhdeksikkö 11 pisteen sisällä – toisaalta häntäpään kuilu keskikastiin kasvaa kasvamistaan.

Tässä joukkueiden joulutodistukset, jotka perustuvat peliesityksiin, odotuksiin ja loppukauden näkymiin.

HIFK

HIFK viilettää kärjessä ilman ihmetemppuja. Suurin myrskyvaroitus onkin, että joukkueella on vielä reilusti parannettavaa. Kun HIFK pelaa parastaan, sen briljanttia hyökkäysarsenaalia ei tule voittamaan kukaan paras seitsemästä -pudotuspelisarjassa. ”Stadin Kingit” lähtee joulun viettoon selvänä mestarisuosikkina.

Arvosana: 10-

Jukurit

Kohuttu päävalmentaja Olli Jokinen loi heikon alun jälkeen voittamisen kulttuuria paikkaan, jossa sitä ei ole ikinä ollut. Viimeisen 20 ottelun kuntopuntarissa Jukurit on

kärjessä. Pienimmän budjetin seuralle se huippusaavutus.

Jukurit on voittanut kärkijoukkueita ja taistelee realistisesti suorasta pudotuspelipaikasta. Liigan kannalta parasta on se, että sarjassa on yksi pisteautomaatti vähemmän.

Arvosana: 10-

KooKoo

Muutama kausi sitten KooKoon suoraa pudotuspelipaikkaa kutsuttiin jättiyllätykseksi. Eteenpäin on menty ja nälkä kasvanut syödessä, kun ulosjääminen olisi katkera pettymys.

Hyvien kausien takana on urheilujohtaja Jarno Kultasen ansiokas työ. Hän on löytänyt päävalmentaja Olli Salolle mainiot työkalut. Maalivahtikaksikko Nick Malik–Oskari Setänen on ollut loistava. Sitoutuneesti ja viihdyttävästi pelaava joukkue on kärkisijoilla, vaikka ylivoima on ollut tervanjuontia.

Arvosana: 9,5

Pelicans

Tommi Niemelän suojatit suorittavat taas materiaaliaan paremmin. Hyvät otteet kulminoituvat Iikka Kangasniemeen, tšekkiläiseen tutkapariin Lukas Jasek–Jiri Smejkal, ykköspakki Teemu Eroseen sekä maalivahti Eemil Larmiin. Pelicans on ollut pitkälti tämän hurjan viisikon varassa. Vaikeasti voitettava Pelicans ei tule romahtamaan.

Arvosana: 9+

Ilves

Läpi vaikeuksien kulkenut Ilves on pitänyt pintansa kuuden joukossa. Ratkaisijoita on löytynyt laajalta rintamalta. Arvosanaa korottaa paikallispelien voitot Hakametsän

viimeisessä ja Nokia Arenan ensimmäisessä ottelussa.

Liigan tyylikkäimmällä joukkueella on hyvin pullat uunissa kevättä ajatellen.

Arvosana: 9+

TPS

TPS on pelannut tasavahvan syksyn. Puolustukseen nojaava joukkue ei maaleilla juhli: TPS on jäänyt alle kolmeen maaliin 70 prosenttia otteluista. Maalimäärien on noustava ja ykkösketjun takaa ulkomaalaisilta vaaditaan lisää tehoja.

Perjantaina Raumalla hävinneellä TPS:llä on nyt meneillään vaikeampi jakso, jonka pituus voi olla käänteentekevä kevään kannalta.

Arvosana: 9

HPK

Taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. Päävalmentaja Matti Tiilikainen vaihtui surkean alun jälkeen Jarno Pikkaraiseen ja hyviä asioita alkoi tapahtua.

HPK pelaa sitkeästi ja suorittaa tasonsa ylärajoilla. Kerhon hyvyys pohjautuu tasaviisikoin pelaamiseen, ylivoima on sarjan heikointa (9,8 prosenttia). Joukkueesta puuttuu kiekollisesti pätevä sentteri. Nämä seikat vain korostavat tulosten upeutta.

Arvosana: 9

Kärpät

Syksyn onnekkain. Kärpät on kärkisijoilla hämmästyttävän viimeistelyn ja ylivoiman (27,3 prosenttia) ansiosta. Silti tulokset ovat kiitettäviä, vaikka edellisestä 10 ottelusta onkin tullut vain 10 pistettä. Peliin on saatava enemmän järkeä ja ehjyyttä.

Arvosana: 9-

KalPa

Jos mestaruus jaettaisiin jatkoaikojen määrällä, KalPa olisi mestari. Perjantain voitto Pelicansista oli vasta yhdeksäs kolmen pisteen voitto. Valtaosa otteluista on ollut tasaisia, vain viimeinen silaus on jäänyt vajaaksi.

Alkukaudesta avainmiesten loukkaantumiset tuottivat päänvaivaa ja KalPa on kilistellyt tolppia läpi syksyn. Joukkue onkin pelannut tuloksiaan paremmin, ja luonut vastustajaa enemmän maaliodottamaa.

Arvosana: 8-

Sport

Pitkään näytti, että Risto Dufvan joukkue on löytänyt ratkaisun viime kaudella uupuneeseen hyökkäykseen. Sportin esitykset kuitenkin laskivat lokakuussa kuin lehmänhäntä heti sen jälkeen, kun Dufva solmi jatkosopimuksen.

Edellisestä 13 ottelusta Sport on kerännyt vain 10 pistettä, ja se on jäänyt peräti seitsemän kertaa ollille. Myös omissa on soinut lähes kolme maalia ottelua kohden.

Vaikka matka pudotuspeliviivan ylle on lyhyt, kurssin on käännyttävä.

Arvosana: 7+

Tappara

Useita nimekkäitä hankintoja tehnyt Tappara arvioitiin ennen kautta suurimmaksi mestarisuosikiksi (poislukien SSS). Vaikka moni avainpelaaja on ollut loukkaantunut, sen taakse Tapparan resursseilla ei voi mennä. Hyvä joukkue voittaa huonollakin pelillä, mutta Jussi Tapolan Tappara ei ole ollut hyvä joukkue.

Tappara on ollut sarjan paras vierasjoukkue, mutta yksi huonoimmista kotijoukkueista. Vieraissa ylivoimaprosentti on ollut 29,6, kotona vain 4,4. Suurin onnistuja on Liigan pistepörssiä johtava laituri Anton Levtchi.

Arvosana: 7

JYP

Kauden alku oli lupaava. JYP kulki parhaimmillaan viiden pelin voittoputkessa ilmiömäisen superteinin Joakim Kemellin johdolla. Kemellin loukkaannuttua todellisuus iski vastaan. Edellisistä 20 ottelusta JYP on voittanut vain kaksi ottelua varsinaisella peliajalla. Joukkue on päästänyt selvästi eniten maaleja (117), mikä on holtittoman puolustuksen ja heikkojen maalivahtien summa.

Arvosana: 7-

SaiPa

Lukon mestarivalmentaja Pekka Virta on tuonut SaiPaan toiveita paremmasta, mutta pelaajamateriaali ei ole riittävä liigatasolle. Alempien ketjujen pelaajat antavat liikaa tasoitusta vastustajille, omassa päädyssä tapahtuu mitä ihmeellisempiä nukahduksia

ja työmäärä yhden tehdyn maalin eteen on giganttinen. Syksyn edetessä SaiPa on valunut sarjan häntäpäähän ja edellisestä 16 ottelusta on kertynyt vaivaiset 11 pistettä.

Merkittävää parannusta ei ole ennustettavissa.

Arvosana: 6,5

Ässät

Synkkääkin synkempi syksy. Kärkihyökkääjien pelatessa hiljaista iltaa Ässät ovat olleet täysin aseettomia. Myös kotiyleisö on luovuttanut: yleisökeskiarvo on hälyttävä 2 028.

Päävalmentajakin ehti vaihtua, kun Ari-Pekka Selinin korvasi Ässien entinen mestarivalmentaja Karri Kivi. Valmentajavaihdos oli lähinnä sympaattinen, sillä etäisyys jumbosijalta pudotuspeliviivan yläpuolelle (18 pistettä) on kasvanut liian suureksi.

Arvosana: 6

Lukko

Viime kevään mestaruuden puolustaminen ei ole uskottavaa. Lukko sukelsi samalla tavalla kuin KalPa sen jälkeen kun Pekka Virta lähti. Ulkomaalaiset eivät ole onnistuneet, tulosroolin yksilöt ovat kadonneet pelejä ratkottaessa ja maalivahti Lassi Lehtinen on

pelkkä varjo viime kaudesta (torjuntaprosentti vain 89,88). Joukkueessa on edelleen laatua, eikä materiaali ole niin huono, mitä tulos kertoo. Onko päävalmentaja Marko Virtasella urheilujohtaja Kalle Sahlstedtin luottamus?

Arvosana: 5,5

Liigasyksyn tähdistökenttä

Hyökkäysketju: Anton Levtchi Tappara–Lukas Jasek Pelicans–Petrus Palmu Jukurit

Puolustajapari: Topi Niemelä Kärpät–Atte Ohtamaa Kärpät

Maalivahti: Andrei Karejev TPS



Teksti: Riku Hatakka