Historioitsija Juri Dmitrijevin vankeusrangaistusta pidennettiin Venäjällä 15 vuoteen

Venäjällä tuomioistuin on pidentänyt historioitsija Juri Dmitrijevin vankeusrangaistusta 15 vuoteen.

Dmitrijev sai viime vuonna 13 vuoden vankeusrangaistuksen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Dmitrijevin tukijat pitävät syytteitä tekaistuina ja poliittisina.

Petroskoilainen tuomioistuin on tänään päättänyt syyttäjien pyynnön mukaisesti pidentää vankeustuomiota kahdella vuodella.

Stalinin uhreja Karjalassa tutkinut Dmitrijev löysi ja kartoitti 1990-luvun loppupuolella haudan, johon on haudattu 1930-luvulla tuhansia ihmisiä.

