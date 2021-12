Hollanti aloittaa liki kuukauden mittaisen koronasulun tänään

Hollannissa alkaa tänään koronasulku, joka kestää yli joulun aina tammikuun puoleenväliin saakka. Maan pääministeri Mark Rutte ilmoitti sulun alkamisesta eilen lauantaina.

– Olen edessänne tänään synkkänä. Kiteyttääkseni kaiken yhteen lauseeseen: Hollannissa alkaa huomenna koronasulku. Se on välttämätöntä koronan viidennen aallon ja omikronin levitessä vielä paljon nopeammin kuin mitä olimme pelänneet, pääministeri perusteli.

Vain välttämättömät liikkeet saavat olla sulun aikana auki. Kaikki ravintolat, baarit, elokuvateatterit, museot, teatterit ja ei-välttämättömät kaupat suljetaan tammikuun 14. päivään saakka. Koulut on pidettävä suljettuina aina tammikuun 9. päivään saakka.

Hollannin terveysviranomaisten mukaan omikronista tulee viruksen valtamuunnos Hollannissa vielä tämän vuoden aikana.

Lähes 86 prosenttia hollantilaisista on saanut täyden rokotesuojan.

STT