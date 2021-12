Hongkongin tunnetuimpiin demokratia-aktivisteihin kuuluva Jimmy Lai sai yli vuoden vankeustuomion

Hongkongin tunnetuimpiin demokratia-aktivisteihin kuuluvalle Jimmy Laille, 74, langetettiin maanantaina 13 kuukauden vankeustuomio. Sen hän sai luvattoman Tiananmenin aukion verilöylyn muistotilaisuuden järjestämisestä.

Lai oli niiden tuhansien joukossa, jotka uhmasivat kieltoa ja osallistuivat muistojuhlaan viime vuonna. Yli 20:tä hongkongilaista poliitikkoa ja aktivistia vastaan on nostettu syytteet muistojuhlan takia, kertoi BBC.

Käytännössä tuoreella rangaistuksella ei juuri ole vaikutusta Lain tilanteeseen, sillä hän on ollut vangittuna viime vuodesta lähtien. Hän on syytteessä muun muassa turvallisuuslakien rikkomisesta.

Maanantaina Lain lisäksi langetettiin seitsemälle muulle vankeusrangaistukset, jotka vaihtelivat neljästä kuukaudesta 14 kuukauteen. Tosin monet tästä kahdeksikosta ovat jo nyt vankilassa syistä, jotka liittyvät protesteihin.

