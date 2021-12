Hongkongin vaaleissa ei vaivauduttu uurnille, vain 30 prosenttia äänesti

Hongkongin vaalien äänestysvilkkaus on jäänyt ennätyksellisen alas, 30 prosenttiin. Vaalit ovat ensimmäiset Kiinan uusien vaalilakien alaisuudessa.

Erityishallintoalueen vaaliviranomaisten johtajan Barnabas Fungin mukaan äänestysvilkkaus valahti alimmalle tasolleen kolmeen vuosikymmeneen.

Manner-Kiinan määräysten mukaan kaikkien parlamentin eli lainsäädäntöneuvoston ehdokkaiden on oltava ”isänmaallisia” eli uskollisia Kiinalle.

Tällä kertaa vain 20 kaikkiaan 90:stä parlamentin edustajasta valitaan suorilla vaaleilla. Valtaosan edustajista valitsee 1 500-henkinen valitsijakomissio, jota sitäkin on Hongkongissa arvosteltu Kiina-myönteisyydestä.

Monet oppositiomielisistä poliitikoista, joista osa pääsi parlamenttiin edellisissä vaaleissa, on vangittu, suljettu ulos politiikasta tai he ovat paenneet ulkomaille.

Vaalien alustavia tuloksia oli luvassa vasta maanantain vastaisena yönä.

”Ääneni ei merkitse mitään”

Vaikka Kiinan tukema kampanjointi oli ollut vilkasta, arveli pitkälle yli puolet erityishallintoalueen asukkaista kyselyissä, etteivät he vaivaudu uurnille.

– Ääneni ei merkitse mitään, koska lopulta Pekingin ihmiset voittavat, sanoi Loyksi esittäytynyt 20-vuotias kirjanpitäjä uutistoimisto AFP:lle.

Kun Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam saapui äänestyspaikalle, pieni ryhmä mielenosoittajia huusi ”haluamme aidon yleisen äänioikeuden”.

Loksi esittäytynyt äänestäjä sanoi, ettei hän tuntenut valtaosaa uusista ehdokkaista lainkaan, mutta äänesti silti.

– Valitsin ne, jotka ilmaisisivat eriävän mielipiteensä, ei niitä jees-miehiä, hän sanoi.

Kiinan-mielisten mukaan äänestysinto oli laimeaa, koska ulkovallat ja ulkomaiset tiedotusvälineet johtavat ihmisiä harhaan.

STT

