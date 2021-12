Hongkongissa järjestetään uudenmalliset parlamenttivaalit Kiinan varjossa – vain alle viidennes oli äänestänyt puolivälissä vaalipäivää

Hongkongin ensimmäiset parlamenttivaalit Kiinan määräämän uuden mallin mukaan alkoivat vaisusti sunnuntaina.

Kiina on määrännyt, että kaikki parlamentin eli lainsäädäntöneuvoston ehdokkaat ovat ”isänmaallisia” eli uskollisia Kiinaa kohtaan. Uusi poliittinen malli määrättiin vastauksena Hongkongin laajoihin, demokratiaa puolustaneisiin mielenosoituksiin kaksi vuotta sitten.

Tällä kertaa myös vain 20 kaikkiaan 90:stä parlamentin edustajasta valitaan suorilla vaaleilla. Valtaosan edustajista valitsee 1 500-henkinen valitsijakomissio, jota on Hongkongissa arvosteltu Kiina-myönteisyydestä.

Monet oppositiomielisistä poliitikoista, joista osa pääsi parlamenttiin edellisissä vaaleissa, on vangittu, suljettu ulos politiikasta tai he ovat paenneet ulkomaille.

Äänestysinto hyvin alhainen

Hongkongilaisten äänestysinto näytti heikolta. Kiinan tukema kampanjointi vaalien alla oli vilkasta, mutta puolivälissä vaaleja vain alle viidennes oli äänestänyt.

– Ääneni ei merkitse mitään, koska lopulta Pekingin ihmiset voittavat, sanoi Loyksi esittäytynyt 20-vuotias kirjanpitäjä uutistoimisto AFP:lle.

Monet tavalliset hongkongilaiset eivät uskalla esittää eriäviä mielipiteitä koko nimillään.

Kyselyissä ennätysmäisen vähän eli alle puolet vastaajista sanoi äänestävänsä. Hieman yli puolet sanoi, ettei yksikään ehdokkaista ollut mieleinen.

Noin 7,5 miljoonan asukkaan Hongkongissa on noin 4,5 miljoonaa rekisteröitynyttä äänestäjää.

Kun Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam saapui äänestyspaikalle, pieni ryhmä mielenosoittajia huusi ”haluamme aidon yleisen äänioikeuden”.

Loksi esittäytynyt äänestäjä sanoi, ettei hän tuntenut valtaosaa uusista ehdokkaista lainkaan, mutta äänesti silti.

– Valitsin ne, jotka ilmaisisivat eriävän mielipiteensä, ei niitä jees-miehiä, hän sanoi.

Kiinan-mielisten mukaan äänestysinto oli laimeaa, koska ulkovallat ja ulkomaiset tiedotusvälineet johtavat ihmisiä harhaan.

STT

