Hongkongissa keskiviikkona pidätettyjä toimittajia vastaan nostettu syytteitä

Hongkongissa kahta keskiviikkona pidätettyä toimittajaa vastaan on nostettu syytteet. Hongkongin poliisin mukaan heitä syytetään salaliitosta kapinallisten julkaisujen julkaisemiseksi.

Poliisi pidätti seitsemän demokratiamielisen Stand Newsin nykyistä ja entistä työntekijää toimitukseen tehdyn ratsian jälkeen.

Useat länsimaat ovat kritisoineet pidätyksiä, mutta Kiina tyrmää kritiikin perusteettomana. Kiinan mukaan median vapauden varjolla on esitetty valheellisia tietoja Hongkongin lainvalvonnasta.

Hongkongin median tukahduttaminen on voimistunut sen jälkeen, kun Kiina ajoi viime vuonna Hongkongiin läpi kansallisen turvallisuuden lain.

