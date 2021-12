Hongkongissa vankeudessa olevalle demokratia-aktivisti Jimmy Laille uusi syyte kapinan lietsomisesta

Hongkongissa tunnettua demokratia-aktivistia ja mediamogulia Jimmy Laita, 74, vastaan on nostettu syyte kapinan lietsomisesta, uutisoivat muun muassa Times ja Deutsche Welle.

Viranomaisten kesäkuussa sulkeman Apple Daily -lehden perustaja on ollut vangittuna viime vuodesta lähtien.

Laita ja kuutta muuta Apple Dailyn entistä työntekijää vastaan nostettiin tiistaina syyte salaliitosta painaa, julkaista, myydä ja levittää ”kapinaa lietsovia julkaisuja” huhtikuun 2019 ja tämän vuoden kesäkuun 24. päivän välillä.

Jutun käsittely jatkuu 24. helmikuuta. Kaikki syytetyt pysyvät pidätettyinä siihen asti.

Jimmy Laita vastaan on jo aiemmin nostettu syytteitä muun muassa kansallisen turvallisuuden lain nojalla. Hänet on myös tuomittu useissa tapauksissa. Aiemmin joulukuussa Lai sai 13 kuukauden vankeustuomion luvattoman Tiananmenin aukion verilöylyn muistotilaisuuden järjestämisestä.

Syyte perustuu siirtomaa-aikaiseen lakiin

Kiina ajoi viime vuonna Hongkongiin läpi ankaran kansallisen turvallisuuden lain, joka pyrkii tukahduttamaan demokratialiikkeen toiminnan ja Kiinan kritisoinnin Hongkongissa. Lain nojalla voidaan määrätä ankaria rangaistuksia separatismiksi katsotusta toiminnasta.

Turvallisuuslain nojalla on pidätetty kymmeniä aktivisteja, entisiä poliitikkoja ja toimittajia.

Lain ja kuuden muun tänään saama syyte kapinan lietsomisesta puolestaan perustuu siirtomaa-aikaiseen lakiin, jonka viranomaiset ovat ottaneet viime kuukausina taas käyttöön. Lakia ei Timesin mukaan ennen tätä vuotta ollut käytetty vuosikymmeniin.

https://www.thetimes.co.uk/article/jailed-hong-kong-tycoon-jimmy-lai-charged-under-colonial-sedition-law-7sqw2dxsf

https://www.dw.com/en/hong-kong-jimmy-lai-faces-fresh-sedition-charge/a-60270914

Maiju Ylipiessa

STT

