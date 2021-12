Hopeahanska-turnaus lauantaina Somerolla – Pechuyev kohtaa SM-finaaliuusinnassa Pandayn

Someron Voima järjestää lauantaina perinteisen nyrkkeilyn Hopeahanska-turnauksen Monitoimitalolla.

SoVon puheenjohtajan Timo Rannikon mukaan otteluita on 35–40.

– Varsinkin nuoria ottelijoita on paljon. Aikuisia on vähän vähemmän, koska viikon kuluttua on aikuisten SM-kisat (Helsingissä).

Paikallisesti mielenkiintoisin ottelu on nuorten moninkertaisen Suomen mestarin, salolaisen Artturi Pechuyevin ottelu Sandip Pandayta vastaan. Kaksikko kohtasi edellisen kerran lokakuun lopussa nuorten SM-finaalissa, jonka SoVoa edustava Pechuyev voitti pistein.

Hopeahanska-turnaus alkaa kello 12. Pechuyev–Panday otellaan noin kello 14.

Tapahtumassa on käytössä koronapassi.