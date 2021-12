HS-gallup: 80 prosenttia suomalaisista kannattaa hoitajien palkkojen nostamista hoitajapulan helpottamiseksi

Merkittävä enemmistö suomalaisista kannattaa hoitajien palkkojen nostamista hoitajapulan helpottamiseksi, selviää Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Palkkojen nostamista kannatti kaikkiaan 80 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Sen sijaan vain 45 prosenttia kyselyyn vastanneista olisi valmiita kiristämään verotusta hoitajien palkkojen nostamista varten.

Lisäksi 61 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että ulkomaisen työvoiman tuominen Suomeen on hoitajapulaan hyväksyttävä ratkaisu. Joka neljäs oli asiasta eri mieltä.

Vastauksista tuli esiin joitakin eroja, kun niitä tarkasteltiin vastaajien puoluekannan mukaan. Kaikkien puolueiden kannattajista valtaenemmistö oli hoitajien palkkojen korottamisen kannalla. Sen sijaan hoitajien työvoimapulan ratkaiseminen ulkomailta tuotavalla työvoimalla sopi muiden puolueiden kannattajille paitsi perussuomalaisille, joista vain vajaa kolmannes tuki ajatusta.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 062 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008484601.html

STT

