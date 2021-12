HS:n gallup: Marinin hallituksen suosio on laskussa mutta silti poikkeuksellisen korkealla tasolla

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen suosio on laskusuunnassa, selviää Helsingin Sanomien teettämästä mielipidetutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan alle puolet eli 48 prosenttia suomalaisista katsoo hallituksen onnistuneen tehtävissään erittäin tai melko hyvin, kun puolitoista vuotta sitten osuus oli 71 prosenttia.

HS arvioi laskun olevan seurausta ainakin hallituspuolueiden kiistelystä ja pääministerin mediajulkisuudesta. Marinin paljon uutisoitu yökerhokäynti tapahtui kyselyn tekemisen aikana.

HS huomauttaa hallituksen olevan silti poikkeuksellisen suosittu: Marinin hallituksen tulos on laskusta huolimatta mittaushistorian neljänneksi paras, ja parempia lukuja on saanut vain se itse kolmessa edellisessä kyselyssä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös ministereiden suosiota. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat pääministeri Mariniin, toisena tuli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja kolmantena opetusministeri Li Andersson (vas.).

HS kartoitti myös kansalaisten näkemyksiä presidentti Sauli Niinistön onnistumisesta. Lähes yhdeksän kymmenestä arvioi Niinistön suoriutuneen työstään hyvin.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi yli tuhat ihmistä. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

