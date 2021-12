Hulabaloo nauttii esiintymisestä – Ensimmäinen keikka Salon työ- ja toimintakeskuksessa ilahdutti

– Sitten kaikki mukaan!

Ellen Siikarla lyö cajon-laatikkorummulla tasaista rytmiä, jota Linnea Jokela tukee bassolla. Henri Kautiainen ja Arto Pasio säestävät kitaroilla. Laulajat Sirpa Valtonen, Maddy Burgess, Tommi Helminen, Merja Heinonen ja Heli Hahle kajauttavat ilmoille viimeisen kertosäkeen:

– Me ollaan sankareita elämän, ihan jokainen.

Aplodit raikaavat Salon työ- ja toimintakeskuksessa, kun Perniön toimintakeskuksen Hulabaloo-kokoonpano päättää keikkansa J. Karjalaisen Sankarit-kappaleeseen.

Hulabaloo aloitti toimintansa elokuussa, ja torstainen keikka oli ensimmäinen laatuaan. Kenraaliharjoitus pidettiin aiemmin joulukuussa Perniön toimintakeskuksen Musaa ja murkinaa -pikkujouluissa.

Musiikki tuo paljon iloa esiintyjien elämään.

– Tämä on kivaa! musikantit huudahtavat kuin yhdestä suusta.

Kokoonpanon nimi keksittiin yhdessä äänestäen. Kun Sirpa Valtonen ehdotti Hulabaloota, muutkin innostuivat. Myös ohjaaja Arto Pasion mielestä nimi kuvastaa hyvin ryhmän toimintaa.

Pasio on musiikkiterapiaan erikoistunut musiikkipedagogi. Hän on työskennellyt erityisryhmien kanssa jo noin 35 vuotta, muun muassa Karviset-bändin ohjaajana. Musiikkikoulu Arton muskari päätti toimintansa kolmisen vuotta sitten.

Elokuussa Pasio aloitti Perniön toimintakeskuksen ohjaajana ja alkoi samalla vetää Hulabaloota. Osa toimintakeskuksen väestä oli Pasiolle tuttuja jo muskariajoilta ja osa innostui kuullessaan, että voi alkaa soittamaan.

– Meillä toimintakeskuksessa kaikki halukkaat pääsevät musisoimaan, Pasio sanoo.

Hulabaloon vakiokokoonpanoon kuuluu kymmenkunta henkilöä.

Viime vuosina Pasio on järjestänyt Salo Irish Festivaalia, ja ensi maaliskuun ohjelmassa Hulabalookin on mukana. Esiintyjien sanoin luvassa on ”musaa ja draamaa”.

Toimintakeskuksen väki odottaa tulevia esiintymisiä innolla, sillä keikkoja on ollut vasta vähän.

– Heti, kun korona vain loppuisi, niin päästäisiin keikalle, Tommi Helminen sanoo ja kertoo laulaneensa koko ikänsä.

Ihan noviiseja eivät muutkaan ole. Kitaristi Henri Kautiainen oli mukana Karviset-bändissä, Maddy Burgess on esiintynyt aiemmin isänsä kanssa ja Heli Hahle on soittanut pianoa kymmenisen vuotta. Tällä keikalla Hahle kuitenkin lauloi.

– Piano ei mahtunut autoon mukaan, Hahle naurahtaa.

Hulabaloon ohjelmisto on monipuolinen, sillä musiikkimakuja on yhtä monta kuin esiintyjiäkin. Välillä soitetaan rockia ja sitten taas joululauluja. Burgess kertoo, että hänen ehdoton suosikkinsa on Lumiukko-animaation tunnussävelmä Avaruus.

Helminen puolestaan mainitsee suomalaiset joululaulut Varpunen jouluaamuna, Sydämeeni joulun teen sekä Sylvian joululaulu.

Joululauluja Hulabaloo pääseekin pian taas esittämään, sillä Perniön Pyhän Laurin kirkossa järjestetään 22.12. kehitysvammaisten joulukirkko. Saa nähdä, onko esiintyjillä silloinkin päässään jo tavaramerkiksi muodostuneet hatut.