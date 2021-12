Hus päätti maksaa luvatut koronalisät hoitohenkilöstölle kolmessa yksikössä – Tehy ja Super tyytyväisiä päätökseen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus päätti maanantaina, että hoitohenkilöstölle luvattuja koronalisiä maksetaan kolmessa eri Husin yksikössä. Sairaanhoitopiirin hallitus sanoo käyttäneensä kokonaisvaltaista harkintaa ottaen huomioon tämänhetkisen henkilöstötilanteen.

Päätös oli yksimielinen, sanoo Husin hallituksen jäsen Henrik Wickström (r.) tiedotteessa.

Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi oli päättänyt ottaa asian hallituksen käsittelyyn, koska hänen mielestään päätökset tilapäisistä koronalisistä perustuivat riittämättömiin selvityksiin yksiköiden tilanteesta ja tasapuolisen kohtelun edellyttämä vertailu kuntayhtymätasoisesti puuttui.

Maanantain kokouksessaan hallitus myös edellytti kiireellisiä toimia henkilöstöhallinnon ja johtamisen parantamiseksi. Husin valtuusto hyväksyi aiemmin tässä kuussa palkkakehitysohjelman, jonka yhteydessä arvioidaan kriteerit, joilla tehtävä- ja suoritelisiä voidaan maksaa Husin henkilöstölle tasapuolisesti.

”Hoitohenkilökunta on koko ajan venynyt todella paljon”

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on iloinen Husin hallituksen päätöksestä, joka koskee noin 600:aa hoitajaa.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että Husin hallitus noudattaa lakia ja tehtyjä sopimuksia. Muunlainen päätös olisi ollut kestämätön, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tiedotteessa.

Myös Suomen lähi- ja perushoitajien liitto Super on tyytyväinen päätökseen.

– Toivottavasti muutkin sairaanhoitopiirit ja muut työnantajat ottavat ihan tosissaan sen, että hoitohenkilökunta on koko ajan venynyt todella paljon. Me olemme faktisesti katastrofaalisessa tilanteessa, sanoo Superin puheenjohtaja Silja Paavola STT:lle.

Työ on hänen mukaansa mielenkiintoista ja todella palkitsevaa.

– Mutta nyt täytyy vaan tehdä jotain muutakin eikä laittaa Finlandia-taloon valoja, Paavola lisää.

Palkanlisiä on maksettu pää- ja kaulakeskuksen, sydän- ja keuhkokeskuksen ja vatsakeskuksen hoitohenkilökunnalle. Lisien maksaminen päättyy helmikuun lopussa.

KT: Hallitukselta halutaan lisätietoa palkanlisien korvauksista

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT:n mielestä hallituksen pitäisi tarkkaan yksilöidä, mitä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin kuuluvia palkan ja palkkauksen osia pääministeri Sanna Marinin (sd.) lupaus valtion korvauksesta koskee. Lisätietoa kaivataan myös siitä, mitä ajanjaksoa kustannusten kompensointi koskee.

Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina Marin kannusti käyttämään lisäkorvausten maksamista, jotta terveydenhuollon henkilöstön riittävyys koronapaineessa turvattaisiin myös joulunpyhien aikana.

Pääministerin mukaan valtio on useasti kertonut, että se vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat koronan välittömästä hoidosta.

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen sanoo kuulleensa palkanlisiä koskevasta valtion korvauksesta ensi kerran pääministerin haastattelutunnilla.

– Meidän suuntaamme ei ole oltu ennakkoon tämän asian tiimoilta missään yhteydessä. Emmekä tiedä myöskään siitä, onko kuntien suuntaan miten informoitu, Jalonen sanoo STT:lle.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

Kuvat: