Iivo Niskanen lähtee Tourille tosissaan

Terveysongelmistaan kilpailukuntoon toipunut Iivo Niskanen palaa maailmancupin kiertueelle vuoden vaihteen molemmin puolin järjestettävällä Tour de Skillä. Aiemmista arvokisavuosista poiketen hän ottaa kiertueen tosissaan, vaikka kauden tärkeimmät lähdöt odottavat helmikuussa Pekingin olympialaisissa.

– Kaikki tietysti vaikuttaa tuloksiin olympialaisissa, mutta kisa kerrallaan. Tour Tourina etappi kerrallaan ja katellaan, miten homma lähtee käyntiin, Niskanen kuvasi sunnuntai-iltana asennettaan kuuden startin kisaryppääseen.

Niskanen jättäytyi terveysongelmien takia pois Davosin maailmancupista juuri ennen joulukuun puoliväliä. Hän jäi paikkakunnalle korkean paikan leirille ja laskeutui sieltä jouluaaton aattona Lenzerheideen, mistä Tour alkaa tiistaina.

– Kevyen harjoittelun kautta normaalirytmiin. Nousujohteisesti on harjoiteltu, ja muutaman kovemmankin treenin olen jo saanut heikomman jakson jälkeen tehtyä, Niskanen kertoi.

Mielimatka toisena starttina

Niskanen ei ole selvittänyt ongelmiaan yksityiskohtaisemmin. Hän joutui kuitenkin harjoittelemaan tavallista kevyemmin puolitoista viikkoa, ja Tourista hän toivoo leirin jatkoksi myös hyvää harjoitusvaikutusta.

– Nyt tilanne on ihan hyvä, mutta tulosliuska kertoo kunnon. Toivottavasti meno alkaa parantua kilpailuiden edetessä. Toive on, että vauhti paranisi kilpailuiden myötä, Niskanen sanoi vireestään.

Niskasen tarkoitus on hiihtää koko kisaurakka Val di Fiemmen loppunousu mukaan lukien.

– Loppuun asti, jos homma pelittää, Niskanen vahvisti.

Kiertue alkaa vapaan sprintillä. Keskiviikkona hiihdetään Niskasen mielimatka eli 15 kilometrin perinteisellä ja väliaikalähtönä. Loput kolme Tourin normaalimatkaa ovat yhteislähtöjä.

– Ei ole hirveän montaa normaalimatkaa ja vain yksi niistä väliaikalähtö. Yhteislähdöissä toivoisin, että tulisi kovavauhtisia kilpailuita.

Nousukäyrälle ja kilpailurytmiin

Niskanen aloitti kauden voittamalla 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdön Rukan talvikisoissa. Vapaalla hän ei ole vielä päässyt mittaamaan vauhtiaan, kun hän jäi pakkasen takia pois Rukan takaa-ajosta ja Lillehammerin kilpailu keskeytyi välineongelmiin.

– Myös vapaan pitäisi kulkea, Niskanen ennakoi Oberstdorfin 15 kilometrin kilpailua uudenvuodenaattona ja Val di Fiemmen loppunousua.

Kaksinkertaiselle olympiavoittajalle tärkeintä on kuitenkin saada kunto alkukauden riehakkaalle tasolle.

– Toivottavasti tulee kokonaisuudessaan ehjä kiertue, pysyisi terveenä ja saisi sen myötä hommaa eteenpäin. Lähdetään katsomaan, onko joulukuun aikana tapahtunut mitään kummempia ja pyritään ennen kaikkea kilpailurytmiin, Niskanen tiivisti vielä Tourin tavoitteensa.

Tour de Ski päättyy Val di Fiemmessä 4. tammikuuta.

Pasi Rein

STT

Kuvat: