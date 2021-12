Iivo Niskanen menetti sijan Tourin kokonaiskilpailussa – Lenzerheiden mestari jäi Oberstdorfin yhteislähdössä sijalle 20

Iivo Niskanen tipahti maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella sijan neljänneksi, kun hän jäi kilpailusarjan kolmannessa kilpailussa sijalle 20 uudenvuoden aattona. Saksan Oberstdorfissa hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla 15 kilometrin yhteislähtö.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo voitti kilpailun ennen Venäjän Aleksandr Bolshunovia ja Norjan Sjur Rötheä. Niskanen jäi 43,3 sekuntia Kläbosta.

Kläbo johtaa kiertueen kokonaiskilpailua yhä vankemmin. Ero toisena olevaan Norjan Pål Golbergiin on 45 sekuntia, kun Tour on edennyt puoliväliin. Bolshunov on 47 sekunnin päässä kolmantena ja Niskanen minuutin ja 19 sekunnin päässä neljäntenä.

Perttu Hyvärinen oli Oberstdorfin kilpailussa 24:s, Lauri Vuorinen 51:s, Remi Lindholm 66:s ja Ville Ahonen 77:s. Hyvärinen jatkaa kiertuetta sijalta 26. Vuorinen on sijalla 50, Lindholm sijalla 58 ja Ahonen sijalla 77.

Miesten kiertue jatkuu uudenvuodenpäivänä perinteisen hiihtotavan sprintillä.

Naisten vapaan hiihtotavan yhteislähtö alkaa Oberstdorfissa tänään kello 16.25 Suomen aikaa.

Pasi Rein

STT

