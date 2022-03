Ajokeli on huono monin paikoin, jalankulkijoiden liukastumisriski on aamupäivällä suuri etelässä

Ajokeli on tänään huono suuressa osassa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Mahdollisesti vaarallisen kelin varoitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla sekä maan pohjois- ja itäosissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa myös liukkaasta jalankulkusäästä ja huomattavasta liukastumisriskistä aamupäivällä eteläisimmässä Suomessa eli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Kevyen liikenteen väyliä liukastuttaa jään päällä oleva vesi. Tilanne on paranemassa iltapäivään mennessä.

Tänään sataa lunta ajoittain erityisesti maan itäisissä ja pohjoisissa osissa, ja seassa voi tulla myös jäätävää vesi- tai tihkusadetta. Maan länsiosassa pilvipeite voi rakoilla illan aikana.

Lämpötilat ovat aamupäivällä eteläisessä Suomessa nollasta +2:een ja keskisessä Suomessa nollasta -8:aan. Maan pohjoisosissa lämpötilat vaihtelevat muutamasta pakkasasteesta Pohjois-Lapin noin -15:een.

Sää jatkuu tästä eteenpäin melko samoissa lukemissa, kertoo päivystävä meteorologi Jani Parviainen Ilmatieteen laitokselta. Maanantaiksi ei ole tällä hetkellä tiedossa varoituksia.

STT

Kuvat: