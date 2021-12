Ilmavoimien komentaja: F-35:llä oli suorituskykyvertailussa selvä piste-ero seuraavaan, koneen tekninen etumatka kilpailijoihin ”huima”

Ilmavoimien komentajan kenraalimajuri Pasi Jokisen mukaan Suomen hävittäjäkilpailun voittanut Lockheed Martinin F-35A-monitoimihävittäjä sai suorituskykyvertailussa pisteet 4,47. Seuraavaksi tullut hävittäjä – siis joko Boeingin Super Hornet tai Saabin Gripen E – sai pisteet 3,81.

Suomi oli asettanut sotilaallisen suorituskyvyn pistetavoitteeksi 4,0. Strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen korosti tiedotustilaisuudessa, että kyseessä ei ollut ehdoton vaatimus. Kenraalimajuri Jokinen kuvaili F-35:n teknistä etumatkaa muihin kilpailijoihin selväksi, jopa ”huimaksi”.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan kahden sinänsä hyvän koneen eli Eurofighter Typhoonin ja Dassault Rafalen putoaminen pelistä jo ennen suorituskykyvertailua osoittaa, että Suomen asettamat kriteerit olivat sekä tiukkoja että aitoja.

Jokisen mukaan hankintapäätös on tärkeä virstanpylväs pitkässä HX-prosessissa. Hankinnan kohteena on nyt 64 F-35A-monitoimihävittäjää uusimmassa Block 4 -konfiguraatiossa.

– Lähes tarkalleen kuuden vuoden kuluttua (v. 2027) tästä päivästä on määrä saavuttaa alustava suorituskyky, jolloin F-35 ottaa osavastuun valtakunnan puolustamisesta Hornet-kaluston rinnalla. Hankkeen näkökulmasta olemme siis lähes puolivälissä, Jokinen kertoi.

Samanlaiset jarruvarjot kuin Norjan koneisiin

Jokisen mukaan parhaan kokonaistuloksen lisäksi F-35A oli vertailun paras tai jaetulla parhaalla sijailla kaikissa tarkastelluissa tehtäväalueissa. Hyvään tulokseen vaikutti puolustusministeriön mukaan osaltaan Lockheed Martinin tarjouksen suuri kone- ja asemäärä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan F-35A-koneisiin hankitaan ensi vaiheessa Amraam- ja Sidewinder-ilmataisteluohjuksia ja muuhun aseistukseen palataan myöhemmin. Myöhemmin hankittavat aseet mahtuvat kuitenkin koko hankinnalle asetetun 10 miljardin euron hintakaton alle.

Suomen uudet hävittäjät varustetaan myös samanlaisilla jarruvarjojärjestelmillä kuin mitä Norja on halunnut omiin F-35A-koneisiinsa. Kenraali Jokisen mukaan Suomen nykyiset kiitotiet lento- ja maantietukikohdissa riittävät pituudeltaan jo nyt F35A-kalustolle.

– Jarruvarjo varmistaa sen, että näin on myös liukkaalla, sateella ja huonoissa olosuhteissa, Jokinen kertoi.

Ensimmäiset F-35A-koneet luovutetaan Ilmavoimille Yhdysvalloissa vuonna 2025, jolloin myös suomalaisten lentäjien ja muun henkilöstön koulutus alkaa siellä. Suomeen ensimmäiset uudet hävittäjät saapuvat suunnitelmien mukaan vuonna 2026.

Rovaniemi ja Rissala säilyvät Suomenssa hävittäjätukikohtina myös Horneteista F-35-kalustoon siirryttäessä.

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: