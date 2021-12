Iskelmälaulajan rooli on Hannele Laurin ensimmäinen kunnon elokuvapääosa – 70 on vain numero sulkee Johanna Vuoksenmaan ihmissuhdetrilogian

Suosittu ja tunnettu iskelmälaulaja Seija Kuula on täyttämässä 70 vuotta. Se on asia, jota hän ei voi käsitellä.

Kuula on Hannele Laurin roolihahmo elokuvassa 70 on vain numero. Johanna Vuoksenmaan kirjoittaman ja ohjaaman draamakomedian muissa pääosissa ovat Mikko Nousiainen ja Misa Palander.

– Minä tykkään Seijasta, minua säälittää Seija, minua naurattaa Seija, Lauri kuvailee.

– Vaikka tilanne olisi kuinka traaginen, hirveän tosissaan olevassa ihmisessä on silti jotain koomista.

Traagisuuden takana on vanhenemisen pelko, siis suunnaton epävarmuus ja itsetunnon särö. Tosissaan oleminen taas liittyy myös rooliin, jota Kuula yleisölle esittää. Hänestä on tullut oman tehtävänsä ja asemansa vanki.

– Vaikka Seijan kaltaiselle esiintyvälle taiteilijalle tapahtuisi elämässä mitä vain, hän ei voi tuoda sitä lavalle, Lauri pohtii.

– Näyttelijällä sentään voi olla monia rooleja.

Seija Kuulan maailma on kupla, jossa itserakkaus on suojeleva voima. Hän koettaa pärjätä sosiaalisessa mediassa ja näkee itsensä paljon nuorempana kuin onkaan. Ristiriita ainoastaan kasvaa, kun Kuula rakastuu itseään nuorempaan, Nousiaisen näyttelemään muusikkoon.

– Seija-raukka ei voi edes kuvitella, että hänen ikäisellään olisi tuon ikäinen poika, Lauri tiivistää ja naurahtaa päälle.

Uusi muusikkorakastettu tosiaan sattuu olemaan Seijan vanhan ystävän, aivan toisenlaista elämää eläneen ikätoverin poika. Siitä rakentuu tarinaan oma koominen sivujuonensa.

Kiirettä kuvauksissa

Hannele Lauri itse täyttää 70 vuotta ensi heinäkuussa. Takana on lähes 50 vuoden ura. Viimeistään 1980-luvun puolivälissä Laurista tuli koko Suomen tuntema tähti.

Nousussa Spede Pasasen televisiotuotannoilla ja elokuvilla oli suuri merkitys. Sitäkin taustaa vasten on yllättävää, että 70 on vain numero on ensimmäinen valkokangaselokuva, jossa hänellä on kiistaton naispääosa – ainakin jos ei lasketa sketsimäistä Spede-elokuvaa Pikkupojat.

– Miten kannan tämän, toivottavasti pystyn siihen, Lauri muistelee roolin alussa herättämää jännitystä.

– Mutta ei se pelkoa ollut. Johanna on hirveän hyvä ohjaaja ja teksti oli hyvä. Tapahtumat, tunnetasot ja tunnetilat – minusta oli vain ihanaa näytellä se.

Laurin uran aikana elokuvien ja sarjojen tekeminen on hänen näkökulmastaan muuttunut suuresti ainakin yhdellä keskeisellä tavalla. Aikaa on vähemmän.

– Kohtauksia on jokaiselle päivälle ihan mieletön määrä. Päätähti ei välttämättä edes ehdi lepäämään välissä. Päivät ovat pitkiä ja peräkkäin purkitetaan jopa useita vaativia kohtauksia.

– Kun yksi kohtaus on kuvattu joka kulmasta, juoksen meikkibussiin, vaihdan vaatteet ja peruukin, kuvataan seuraava, ja sama uusiksi, Lauri kuvailee.

Poika arvioi tarkimmin

Yksi kriitikko on Hannele Laurin elämässä ylitse muiden. Se ei ole hän itse, vaikka Lauri kertoo olevansa erittäin kriittinen katsoja sekä elokuvissa että teatterissa – niin kriittinen, että hän poistuu teatterista väliajalla, jos näyttelijät eivät ole uskottavia.

– Poikani Tomi on kahden näyttelijän lapsi, joka näkee tarkkaan, eikä teeskentele edessäni yhtään.

Tomi Laurilla on taustaa näyttelijänä, mutta hän on nyt koulutukseltaan ja ammatiltaan lavastaja. Äidillä ja pojalla on ollut jo kolme yhteistä projektia, viimeisimpänä televisiosarja Koskinen.

– Tomi huomaa pienimmätkin asiat. Kun näyttelen teatterissa, pyydän häntä tulemaan katsomaan näytelmän ennen ensi-iltaa, Lauri kertoo.

– Jos Tomi tekee työstäni yhdenkin havainnon, että tuossa kohtaa oli jotain, muutan sen heti. Nautin siitä, miten pienistä asioista hän huomauttaa.

Tomi Lauri oli tulossa myös 70 on vain numero -elokuvan ensi-iltaan.

– Nyt ei enää auta, jos hän sanoo, että olisi jotain korjattavaa, Lauri sanoo ja nauraa.

Lea Lavenin ääni

Hannele Lauri oli näytellyt aiemmin Johanna Vuoksenmaanmenestyselokuvassa 21 tapaa pilata avioliitto (2013). Juuri Vuoksenmaa soitti hänelle ja kertoi, että tarjolla olisi päärooli iskelmälaulajana.

– Sanoin, että aivan ihanalta kuulostaa, paitsi että en osaa laulaa, Lauri kertoo.

Se kyllä hoituu, Vuoksenmaa sanoi. Näyttelijä esiintyisi laulujaksoissa niin, että kuultava ääni olisi musiikin ammattilaisen.

Lauri kertoo toivoneensa nimenomaan Lea Lavenin ääntä.

– Ja nyt tässä on Lea Lavenin ääni, näyttelijä sanoo tyytyväisenä.

Asiaa oikein ihmetteli Laurin mukaan myös Paula Vesala, joka näyttelee itseään 70 on vain numero -elokuvan alkukohtauksissa ja esittää pitkän dueton Seija Kuulan kanssa.

Ei ollut oma ääni, Lauri joutui paljastamaan.

Kalle Kinnunen

STT

Kuvat: