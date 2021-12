Israel alkaa tarjota neljättä koronarokoteannosta osalle väestöstään

Israelissa aletaan tarjota neljättä koronarokoteannosta muun muassa yli 60-vuotiaille ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ihmisille, kertoo maan pääministeri Naftali Bennett. Tarkoituksena on hidastaa koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämistä.

Hallinnon lehdistöedustajan mukaan Israel on maailman ensimmäinen neljättä rokoteannosta tarjoava valtio.

Israel on asettanut myös muun muassa matkustusrajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi.

Israelissa arvioidaan olevan reilut 1 000 vahvistettua tai erittäin todennäköistä omikrontapausta.

Yhdysvallat alkaa postittaa kotitestejä ilmaiseksi kansalaisille

Yhdysvallat on ottanut myös käyttöön tehostettuja toimenpiteitä omikronmuunnoksen vuoksi. Presidentti Joe Bidenin mukaan maan kansalaisten ei tarvitse pelätä, että tilanne yltyy yhtä vaikeaksi kuin pandemian alussa maaliskuussa 2020.

– Olemme valmistautuneita ja tiedämme nyt enemmän, hän kertoi pitämässään puheessa.

Bidenin mukaan sairaaloihin aiotaan lähettää avuksi ihmisiä maan armeijasta. Lisäksi muun muassa testauskapasiteettia aiotaan kasvattaa.

Yhdysvaltalaisiin kotitalouksiin aiotaan muun muassa postittaa yhteensä noin puoli miljardia koronan kotitestiä. Tarkoituksena on helpottaa joulunpyhiä edeltävää testausruuhkaa.

Viime viikon lopussa Yhdysvaltain uusista koronatapauksista yli 70 prosenttia oli omikronmuunnosta.

STT

