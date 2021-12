Itsenäisyyspäivän juhlinta alkoi Hermannin pihalta

Itsenäisyyspäivän vietto käynnistyi Salossa jo perjantaina. Hermannin koulun pihalla nähtiin aamuyhdeksältä perinteiseen tapaan koulun oppilaiden ja sotiemme veteraanien lipunnosto.

Tänä vuonna tilaisuutta vietettiin kirpeässä pakkassäässä ja lipun nostivat salkoon Hermannin koulun oppilaat Daniel Lindholm ja Alma Aschan. Siniristilipun kohotessa yläilmoihin Salon Seudun Veteraanilaulajat lauloivat Sanna Räisäsen johdolla Lippulaulun.

Lipunnoston jälkeen joukko siirtyi tien toiselle puolelle Sibeliuspuistoon, Vapauden liekki -patsaalle, missä laskettiin seppeleet sotiemme veteraanien kunniaksi.

Salon kaupungin, Salon seurakunnan ja kansalaisjärjestöjen seppeleen laskivat Salon Seudun Sotaveteraanien puheenjohtaja Voitto Laine ja Salon Seudun Rintamaveteraanien puheenjohtaja Esko Orrenmaa. Hermannin koulun seppeleen laskivat oppilaat Peppi-Lotta Asklöf ja Jenni Erkkilä.

Seppeleen laskun yhteydessä puheen piti Hermannin koulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Peppi-Lotta Asklöf. Asklöf pohti puheessaan, miten itsenäiselle isänmaalle voisi osoittaa kunnioitustaan. Hän totesi, että voi käydä esimerkiksi sankarihaudalla tai sytyttää ikkunalle kaksi sinivalkoista kynttilää. Moni kokoontuu myös perheen kanssa syömään juhlavaa ruokaa.

– Ei ole oikeaa tai väärää tapaa, hän muistutti.

Salossa itsenäisyyspäivää juhlistetaan maanantainajuhlaliputuksella klo 8–20. Lisäksi liikehuoneistojen ja yksityisasuntojen ikkunoille toivotaan asetettavan kynttilöitä.

Salon kaupunki, Salon seurakunta ja salolaiset kansalaisjärjestöt järjestävät maanantaina juhlatilaisuuksia ympäri kaupunkia, ja kaikkia asukkaita kutsutaan niihin mukaan.

Uskelan kirkossa on jumalanpalvelus klo 10, jonka jälkeen tehdään kunniakäynti Uskelan kirkkomaan sankarihaudoilla. Jumalanpalveluksessa liturgiasta ja saarnasta vastaa kirkkoherra Timo Hukka ja kanttorina on Kaisa Suutela-Kuisma. Sellomusiikkia esittää Annika Viitanen Friberg.

Sankarihaudoilla puheen pitää Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suomen piirin Heimo Purhonen ja trumpetilla esittää Iltasoiton Terhi Alm. Seppeleet lasketaan viime sotien sankarihautamuistomerkille, vapaussoturien haudalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille sekä samaan aikaan kaatuneiden haudalle Märynummella.

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla pidetään Moision koulussa klo 12. Tervehdyssanat lausuu Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen ja juhlapuheen pitää Salon Seudun Sotaveteraanien puheenjohtaja Voitto Laine. Musiikkia esittävät Saara Rauvala, Piazza Brass ja Salon Viihdelaulajat. Juhlan jälkeen on kahvitarjoilu noin klo 13.

Myös Halikossa, Kiikalassa, Kiskossa, Muurlassa, Perniössä, Suomusjärvellä ja Särkisalossa on jumalanpalvelus, kunniakäynti hautausmaalla ja juhlatilaisuus.

Kuusjoen ja Perttelin alueella jumalanpalvelus on Perttelin kirkossa, mutta seppeleet lasketaan sekä Perttelin että Kuusjoen sankarihaudoilla. Juhlatilaisuus on Kuusjoen seurakuntatalolla. Halikossa on itsenäisyyspäivän hartaushetki ja seppeleenlasku sankarihaudoille myös Angelniemellä.

Tarkemmat tiedot kaikista juhlallisuuksista löytyvät Salon kaupungin verkkosivuilta ja koteihin jaetusta Salon kaupunkitiedotteesta.

Salon seurakunnan järjestämissä itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksissa kirkoissa ei ole henkilömäärärajoituksia. Niissä ei ole myöskään käytössä koronapassia, mutta maskisuositus on voimassa sisätiloissa.

Salon kaupungin järjestämissä yli 50 hengen tilaisuuksissa kysytään koronapassia ja varmennetaan tarvittaessa henkilöllisyys. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä – sekä sisällä että ulkona.

Salon kaupungin koronajohtoryhmä on linjannut, että itsenäisyyspäivän juhlissa ei korkean tartuntariskin vuoksi tule järjestää yhteislaulua.