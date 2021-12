Jäätävä sade voi aiheuttaa viikonloppuna hyvin hankalaa ajokeliä

Lauantaina kannattaa varautua hankalaan ajokeliin maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Foreca. Sunnuntaina ajokeli voi olla huono myös maan itä- ja pohjoisosissa.

Viikonloppuna on suuri riski jäätävään sateeseen. Etelä- ja Keski-Suomessa kadut voivat paikoin muuttua luistinradoiksi, jos jäätävän sateen kertymät kasvavat suuriksi.

Myös kevyen liikenteen väylillä tien pinnat voivat olla yllättävän liukkaita lauhtumisen ja sateiden vuoksi. Haastavia tieolosuhteita on odotettavissa pitkälle ensi viikkoon saakka.

Kireiden pakkasten jälkeen joulukuu näyttäytyy vastedes selvästi lauhempana ja sateisempana. Lämpötila sahaa viikonloppuna maan eteläosassa nollan asteen molemmin puolin, keskisessä ja pohjoisessa Suomessa on jonkin verran pakkasasteita.

Myös ensi viikko näyttää ennusteissa hyvin lauhalta. Näyttää siltä, että lumet pääsevät hupenemaan erityisesti maan etelä- ja länsiosista joulua edeltävällä viikolla.

https://www.foreca.fi/meteorologilta/ow1u4ak0

Anniina Korpela

STT

Kuvat: