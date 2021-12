Jännitys nousee Tour de Skillä, kun vuorossa ovat perinteisen hiihtotavan matkat

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue tarjoaa tänään kilpailumatkat, jotka ovat ainakin etukäteen ajateltuina suomalaisten vahvimmat valtit kuuden kilpailun rupeamassa. Perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökisat ovat tuoneet tällä kaudella jo yhden suomalaisvoiton, sillä Iivo Niskanen oli ykkönen maailmancup-kauden avausviikonloppuna Kuusamossa marraskuussa.

Tänään Sveitsin Lenzerheidessa naiset hiihtävät 10 kilometriä kello 14.30 alkaen. Miesten matkana on 15 kilometriä, ja kilpailu alkaa kello 16.05 Suomen aikaa.

Eilen kiertueen avauskilpailussa Iivo Niskanen karsiutui vapaan hiihtotavan sprintin aika-ajossa, mutta isosisko Kerttu Niskanen osoitti voivansa onnistua myös itselleen harvinaisemmalla matkalla. Kerttu Niskanen oli sprintin kymmenes ja sai kiertueelleen loistoalun. Hän on 38 sekunnin päässä kiertueen kärkeen kirineeltä Yhdysvaltain Jessie Digginsiltä, joka puolustaa kokonaiskilpailun ykkössijaa.

– Tästä on hyvä jatkaa Touria, Niskanen sanoi Hiihtoliiton äänitallenteessa.

Hän arvuutteli, millaiseksi sää muotoutuu keskiviikkona. Luvassa on mahdollisesti lumi- tai räntäsadetta.

– Kelistä ei vielä tiedä. Toivottavasti huomenna (keskiviikkona) onnistuvat niin urheilijat kuin huolto, Niskanen sanoi.

Pärmäkoski hyvissä asemissa

Eilisessä sprintissä puolivälieriin yltänyt Krista Pärmäkoski jatkaa kiertuetta 18. sijalta vajaan minuutin päässä kärjestä.

– Vielä voi tapahtua paljon, eikä mitään ole hävitty. Nyt on viisi kisaa aikaa nostaa sijoituksia, Pärmäkoski sanoi.

Naiset ovat hiihtäneet perinteisen hiihtotavan kympin viimeksi Rukalla, jossa Pärmäkoski oli viides ja Niskanen seitsemäs. Voittajaksi hiihti silloin Ruotsin Frida Karlsson, joka avasi Tour de Skin vaisusti karsiuduttuaan sprintin aika-ajossa.

Lindholm starttaa Kläbon edellä

Suomen mieshiihtäjille Tour-avaus eilen oli alavireinen, mutta valtaosa kiertueen suomalaishiihtäjistä onkin leimallisesti pitempien matkojen hiihtäjiä. Iivo Niskasen lisäksi tiistaita parempaa menoa voinee odottaa muun muassa suomalaisista ensimmäisenä ladulle lähtevältä Perttu Hyväriseltä ja Remi Lindholmilta, joka starttaa ladulle Norjan Johannes Hösflot Kläbon edellä. Sprintin hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari Kläbo voitti eilisen sprintin ylivoimaisesti.

Lenzereiden tämän päivän kisat ovat kiertueen toiset. Kuuden kilpailun kiertue päättyy 4. tammikuuta Italian Val di Fiemmessä.

Kaija Yliniemi

STT

