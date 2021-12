Japani jatkaa kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa – maassa hirtettiin kolme vankia

Japani on jatkanut kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa. Maassa on tänään teloitettu kolme vankia hirttämällä.

Kyseessä ovat ensimmäiset maassa toteutetut teloitukset kahteen vuoteen.

Japani on yksi harvoista kehittyneistä maista, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Kuolemanrangaistuksella on maassa edelleen laaja kannatus, vaikka sen käyttö on saanut paljon kansainvälistä kritiikkiä etenkin ihmisoikeusjärjestöiltä.

Hallitus pitää kuolemanrangaistuksen säilyttämistä välttämättömänä ”hirvittävien rikosten” vuoksi.

– Se, säilytetäänkö kuolemanrangaistus vai ei, on tärkeä asia, joka liittyy Japanin rikosoikeusjärjestelmän perustaan, kommentoi hallituksen apulaispääsihteeri Seiji Kihara.

– Koska hirvittäviä rikoksia edelleen tapahtuu yksi toisensa jälkeen, on välttämätöntä teloittaa ne, joiden syyllisyys on äärimmäisen vakavaa. Ei siis ole asianmukaista lakkauttaa kuolemanrangaistusta.

Tuomio usein joukkosurmasta

Japanissa on tällä hetkellä elossa yli sata kuolemaantuomittua. Useimmat ovat saaneet tuomionsa joukkosurmista.

Oikeusministeriön mukaan yksi tänään teloitetuista oli mies, 65, joka oli tappanut 80-vuotiaan tätinsä, kaksi serkkuaan ja neljä muuta ihmistä vasaraa ja veistä käyttäen vuonna 2004.

Toiset teloitetut olivat kaksi pelihallin myyjää vuonna 2003 surmannut mies, 54, ja hänen rikoskumppaninsa, 44-vuotias mies.

Kyseessä olivat ensimmäiset teloitukset lokakuussa pääministerinä aloittaneen Fumio Kishidan kaudella.

Edellisen kerran kuolemaantuomittu teloitettiin maassa vuonna 2019, kun nelihenkisen perheen surmaamisesta tuomion saanut kiinalaismies teloitettiin.

Teloituksesta kerrotaan vain tunteja aiemmin

Japanissa teloitukset toteutetaan hirttämällä, yleensä pitkän vankeuden jälkeen.

Viranomaisilla on vuosikymmeniä ollut tapana kertoa teloituksesta kuolemaantuomituille vain tunteja aiemmin. Kaksi vankia on haastanut Japanin hallinnon oikeuteen käytännöstä, jota he pitävät laittomana ja psyykkistä ahdistusta aiheuttavana.

Maailmanlaajuisesti ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan viimeisen vuoden aikana on teloitettu yhteensä ainakin 483 ihmistä 18 eri maassa. Teloitusten määrä on ollut laskussa vuodesta 2015 lähtien.

Luku ei kuitenkaan sisällä Kiinan, Pohjois-Korean ja Vietnamin kuolemanrangaistuksia. Pelkästään Kiinan uskotaan teloittavan tuhansia ihmisiä vuosittain,

STT