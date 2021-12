Toimittajat ilman rajoja -järjestö: Ennätysmäärä toimittajia on pidätettynä maailmalla – ”Heijastuma diktaattorien vallan kasvusta”

Ennätysmäärä eli lähes 500 toimittajaa on pidätettynä ympäri maailmaa, kertoo Toimittajat ilman rajoja (RSF) -järjestön vuosiraportti. Pidätettyjä toimittajia on viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Samalla myös naispuolisia toimittajia on pidätetty enemmän kuin koskaan.

Pidätysten määrän kasvun syy on etenkin diktatuurien häikäilemättömyys, arvioi RSF:n johtaja Christophe Deloire. Uusiin pidätyksiin ovat syyllistyneet erityisesti Myanmar, Valko-Venäjä ja Hongkong.

– Pidätettyjen toimittajien äärimmäisen korkea määrä on kolmen diktatuurin aikaansaannos. Se on heijastuma diktaattorien vallan maailmanlaajuisesta vahvistumisesta ja kriisien kasautumisesta. Se voi olla seurausta myös uusista geopoliittisista valtasuhteista, joissa autoritaarisiin vallanpitäjiin ei kohdisteta tarpeeksi painetta pidätysten lopettamiseksi, Deloire sanoo.

Hyvä uutinen on, että toimittajia on saanut surmansa vähiten 20 vuoteen. Henkensä menetti vuodessa RSF:n mukaan 46 toimittajaa. Kiivaimmat sotatoimialueet Syyria, Irak ja Jemen ovat olleet rauhallisempia ja vaatineet vähemmän uhreja.

Luovatko demokratiat painetta?

Ylivoimaisesti eniten toimittajia on pidätettynä Kiinassa, missä telkien takana oli joulukuun alussa 127 journalistia. Seuraavaksi eniten pidätettyjä on Myanmarissa, Vietnamissa, Valko-Venäjällä ja Saudi-Arabiassa.

Valko-Venäjällä naisia on pidätettyinä 17, enemmän kuin miestoimittajia.

– Valko-Venäjällä on pelästytty naisten johtavaa roolia kansanliikkeessä, jonka diktaattori Lukashenkan lavastamat presidentinvaalit synnyttivät, sanoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä tiedotteessa.

Mäkelän mukaan on syytä kysyä, luovatko demokratioiden johtajat tarpeeksi painetta lehdistönsä vaimentaville diktatuureille.

– Jos demokratiat eivät vahvasti puolusta sananvapautta kaikkialla maailmassa, kärsii demokratia kaikkialla, hän painottaa.

Toimittajat ilman rajoja on vuonna 1985 perustettu kansainvälinen järjestö. Se tutkii ja pyrkii laajentamaan sananvapautta.

STT

Kuvat: