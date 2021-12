Jo kolmesta hongkongilaisesta yliopistosta poistettu Tiananmenin verilöylyn muistomerkkejä

Jo kolmesta hongkongilaisesta yliopistosta on poistettu Tiananmenin verilöylyn uhrien muistomerkkejä torstain ja perjantain aikana.

Hongkongin kiinalainen yliopisto ja Lingnanin yliopisto poistivat muistomerkit jouluaattona, jolloin suurin osa opiskelijoista oli jo lomalla tai poissa kampuksilta. Hongkongin yliopisto poisti muistomerkkiveistoksensa aiemmin torstaina.

Muistomerkit kunnioittivat demokratian puolesta mieltään osoittaneita, jotka Kiinan sotilaat surmasivat Pekingissä Tiananmenin aukiolla 1989.

Lingnanin yliopisto kertoi poistaneensa muistomerkin, koska se saattaa aiheuttaa lakiongelmia tai turvallisuusriskejä yliopistoyhteisölle.

Hongkongin kiinalaisen yliopiston mukaan vuonna 2010 kampukselle pystytetty muistomerkki on ollut luvatta alueella eikä sen hankkinutta tahoa ole enää olemassa. Aikanaan muistomerkin pystyttämistä ajanut yliopiston oppilaskunta lakkautettiin tämän vuoden lokakuussa.

Torstaina Hongkongin yliopisto taas totesi, että muistomerkin poistamispäätös perustui ulkopuolisen tahon laillisiin neuvoihin ja riskiarvioon, joissa tarkasteltiin yliopiston parasta etua.

Kiina on kieltänyt verilöylyn julkisen tunnustamisen, ja Tiananmenin tapahtumia sensuroidaan voimakkaasti.

Hongkong oli pitkään ainut paikka Kiinassa, jossa Tiananmenin tapahtumia on saanut julkisesti muistella.

Muistomerkkien tekijät uhkaavat oikeustoimilla, jos veistoksia vahingoitetaan

Sekä Lingnanin että Hongkongin kiinalaisen yliopiston muistomerkkiveistokset suunnitellut Chen Weiming on kertonut, että hän on vihainen ja pettynyt veistoksiensa poistosta.

– He toimivat kuin varkaat yössä, Chen kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Hongkongin kiinalaisen yliopiston muistomerkki oli jäljennös Demokratian jumalatar -nimisestä patsaasta, joka tehtiin polystyreenistä ja paperimassasta Tiananmenin mielenosoituksissa vuonna 1989. Chenin patsasta pidetään yhtenä merkittävimmistä Hongkongin demokratialiikkeen symboleista.

Yhdysvalloissa asuva Chen suunnittelee oikeustoimia, mikäli hänen veistoksiaan vahingoitetaan. Taiteilija on myös harkinnut pyytävänsä patsaita takaisin itselleen.

Myös Hongkongin yliopistosta poistetun veistoksen tekijä, tanskalainen Jens Galschiöt, on tarjoutunut ottamaan veistoksensa takaisin ja uhannut oikeustoimilla, jos se tuhotaan.

STT

