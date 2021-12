Jo viidennes tehdyistä koronatesteistä positiivisia myös Varsinais-Suomessa

Tehdyistä koronavirustesteistä positiivisten testitulosten osuus on joulun aikaan noussut osassa sairaanhoitopiirejä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä positiivisten näytteiden osuus oli joulupäivänä ennätyksellisen korkea, 20 prosenttia, kertoi johtajaylilääkäri Mikko Pietilä STT:lle puhelimitse sunnuntaina.

– Juhlapyhinä on varmasti hakeuduttu vähän korkeammalla kynnyksellä testeihin, joka heijastuu siinä, että testimäärät ovat olleet pienempiä kuin meillä on normaaliarkipäivinä viime aikoina ollut, Pietilä sanoi.

Pietilä uskoo, että positiivisten tulosten osuus pienenee maanantaina, koska testeihin todennäköisesti hakeudutaan matalammalla kynnyksellä.

Lapin sairaanhoitopiirissä positiivisten näytteiden osuus tehdyistä koronatesteistä näyttää alustavan tiedon perusteella nousseen hieman, kolmesta prosentista noin neljään prosenttiin, kertoi infektioylilääkäri Markku Broas STT:lle puhelimitse.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) positiivisten testitulosten osuus on noussut nopeasti. Huslabissa jouluaattona tehdyistä yli 8 000 koronavirustestistä positiivisia oli 21 prosenttia.

– Korkea prosenttiosuus kertoo, että koronavirusta on väestössä paljon, sanoi Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet puhelimitse STT:lle.

Sen sijaan uusien rajoitustoimien mahdollisia vaikutuksia koronalukuihin ei vielä tiedetä.

– Rajoitustoimien vaikutukset nähdään viiveellä, käytännössä puhutaan alkavasta viikosta, Rämet sanoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina, että uusia koronatartuntoja oli todettu yli 3 200. Kyseessä on STT:n uutisseurannan suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta. Kahden edellisen seurantaviikon aikana ilmaantuvuus oli noin 440 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti.

Omikronista valtavirus Varsinais-Suomessa

Omikron on noussut Varsinais-Suomessa valtavirukseksi. Johtajaylilääkäri Pietilän mukaan perjantaisista positiivista näytteistä 63 prosenttia oli omikronia.

– Odotin että tämä tapahtuisi ehkä uuteenvuoteen mennessä, mutta en ihan näin nopeasti. Tämä kertoo siitä, että omikron tarttuu kyllä hyvin herkästi.

Tartuntamäärien kehityksestä saadaan Pietilän mukaan parempi käsitys joulun jälkeisinä välipäivinä. Hän kertoi odottavansa alkavaa viikkoa pienellä jännityksellä.

Rokotetutkimuskeskuksen Rämet uskoo, että rajoitustoimet ja joululomat hillitsevät koronatartuntojen lisääntymistä.

– Isossa kuvassa näkisin, että kasvuun saadaan suvantovaihe. Saadaan siten ostettua aikaa joitakin viikkoja, että pystytään saamaan rokotesuoja väestöön niin hyväksi kuin se on saavutettavissa.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008499964.html

Marja Juonala

STT

