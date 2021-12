Johtajaylilääkäri Pietilä: Vielä on liian aikaista arvioida, miten viikon voimassa olleet rajoitukset ovat vaikuttaneet

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee rajoitusten jatkamista kahdella viikolla.

Tiistaina kokoontunut ryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien järjestämisen ja asiakastilojen käytön rajoittamista 14. tammikuuta saakka. Siihen mennessä tilannetta arvioidaan uudelleen.

Aluehallintovirasto tiedotti jo aiemmin, että se antaa päätöksensä Varsinais-Suomea ja

Satakuntaa koskevista rajoituksista keskiviikkona, kun Satakunnan koronanyrkki on antanut omat suosituksensa.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo, että on vielä liian aikaista arvioida, miten viikon voimassa olleet rajoitukset ovat vaikuttaneet. Siksi niitä halutaan jatkaa.

– Uskon vilpittömästi, että kahden viikon päästä meillä on enemmän tietoa, mikä on omikronin vaikutus sairaalahoidon tarpeeseen. Jos omikronmuunnos syrjäyttää deltan, mutta aiheuttaa sitä enemmän sairaalahoidon tarvetta, meillä voi olla jopa tarvetta kiristää rajoituksia. Tai sitten voimme lieventää niitä, Pietilä sanoo.

Aluehallintovirasto määräsi joulun alla suljettaviksi asiakas- ja yleisötilat tanssi-, kuoro- ja harrastajateatteritiloissa. Lisäksi suljettiin kauppakeskusten yleiset oleskelutilat loppuvuoden ajaksi.

Rajoituksia suositellaan jatkettaviksi nyt samalla laajuudella. Laaja etätyösuositus pysyisi voimassa, mutta esimerkiksi koulut voisivat jatkaa pääsääntöisesti lähiopetuksessa.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikkialla, missä ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, eikä riittävää etäisyyttä pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä. Kouluissa maskisuositus on voimassa ekaluokkalaisista alkaen.

Suosituksen mukaan esimerkiksi kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat pysyvät avoinna. Myös yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät pysyisivät avoimina.

Urheiluseurat saavat Varsinais-Suomen koronanyrkiltä kiitoksia hyvästä toiminnastaan pandemian aikana. Ryhmän mukaan alueella on luotu positiivinen toimintakulttuuri, jonka ansiosta tartunnat eivät ole päässeet leviämään merkittävästi seuratoiminnassa.

– Tältä osin suosituksemme on kevyempi kuin esimerkiksi naapurialueilla. Kaikkea toimintaa halutaan rajoittaa mahdollisimman vähän, mutta erityisen tärkeää on jatkaa lasten ja nuorten urheilua, Mikko Pietilä perustelee.

Tiukempi linja on voimassa esimerkiksi Uudellamaalla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti tiistaina, että kaikki yksityiset ja julkiset urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat yleisötilat pitää sulkea.

Rajoitukset kohdistuvat pääosin aikuisiin. Alle 18-vuotiaiden liikuntaa voi jatkaa Uudellamaallakin.

Omikron on jo maakunnassa valtavirus

Omikronmuunnos on noussut Varsinais-Suomen alueella valtavirukseksi. Maakunnan alueella on todettu noin 500 omikrontapausta, ja viikonloppuna otetuista näytteistä jo 60 prosenttia oli omikronia tai epäiltyjä omikrontapauksia.

Vielä viikko sitten vain noin joka viides koronatapaus oli omikronia. Muunnos on johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan levinnyt nopeammin kuin on osattu kuvitella.

Hyvää tilanteessa on, että omikron näyttäisi aiheuttavan lievempiä oireita kuin deltavariantti. Omikronin aiheuttamia vaikeita tautimuotoja ole alueella vielä todettu.

Yhtäkään potilasta ei ole tullut sairaalahoitoon Varsinais-Suomessa omikronin takia, mutta havainnointiaika on vielä lyhyt.

Sairaanhoitopiirin mukaan Tyksissä on nyt kaiken kaikkiaan 20 koronapotilasta, joista kuusi on tehohoidossa.

Koronatapauksia todetaan maakunnassa nyt eniten koko pandemian aikana. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on 398 edeltäneen 14 vuorokauden aikana.

Testien positiivisuusmäärä on myös ennätystasolla, 11,8 prosenttia.

Tautia on todennäköisesti enemmän kuin luvut osoittavat, sillä monia ohjeistetaan pysymään lievien oireiden takia kotona ja tekemään mahdollisesti kotitestin.

– Suosittelemme kuitenkin, että kotitestissä positiivisen tuloksen saaneet hakeutuisivat terveydenhuollon tekemään varmistustestiin, koska resurssimme sen vielä sallivat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Tartuntalähteet on viime viikolla saatu toistaiseksi selville noin 51 prosentissa tartuntoja. Luku kuulostaa pieneltä, mutta se ei ole lopullinen totuus.

– Olemme vasta tiistaissa, ja tiistaina edellisen viikon tartuntalähteiden selvitysprosentti on aina alhainen. Normaalisti olemme päässeet seitsemällä alkaviin lukuihin, ja uskoisin, että pääsemme siihen tällä viikollakin, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.​