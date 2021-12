Jokereilla koronatapauksia – pelaajia sivuun Leijonista

KHL-jääkiekkoliigan Jokerit kertoi maanantaina, että joukkueessa on neljä positiivisen koronatestituloksen antanutta henkilöä. Joukkue on asetettu omaehtoiseen karanteeniin, ja näin ollen maajoukkueen tällä viikolla pelattavaan EHT-turnaukseen valitut Jokerien pelaajat eivät osallistu Leijonien turnaukseen.

Suomi pelaa EHT-turnausta ensin Prahassa Tshekkiä vastaan ja kohtaa sitten Kanadan ja Venäjän Moskovassa. Jokereista Leijoniin nimettiin puolustajat Niklas Friman ja Tommi Kivistö sekä hyökkääjät Kalle Kossila ja Teemu Turunen.

– Kaikki Jokereiden joukkueen jäsenet ovat saaneet kaksi koronarokotusta. Joukkue on käynyt koronavirustestissä viimeksi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä palatessaan vieraspelikiertueelta Suomeen. Seuraava testi on ohjelmassa torstaina, Jokerit tiedotti maanantaina.

Jokerit jatkaa KHL-pelejään ensi viikon maanantaina kotiottelulla Moskovan TsSKA:ta vastaan.

https://www.jokerit.com/jokereiden-pelaajat-jaavat-pois-eht-turnauksesta

STT

Kuvat: