Jouluaaton menoliikenne sujunut ilman ruuhkia – ”Edes minkäänlaisia ruuhkantynkiä ei ole”

Jouluaaton menoliikenne on sujunut hyvin rauhallisesti, kerrotaan Fintrafficin tieliikennekeskuksesta Tampereelta. Aamukymmenen aikaan teillä ei ollut ruuhkia.

– Edes minkäänlaisia ruuhkantynkiä ei ole tällä hetkellä, ja voi olla ettei niitä tulekaan, kertoi liikenneoperaattori Kirsi Salokanto STT:lle.

Kauppakeskusten ja isojen kaupunkien liepeillä on jonkin verran asiointiliikennettä, kun ihmiset käyvät tekemässä viime hetken jouluostoksia. Asiointiliikenne vastaa Salokannon arvion mukaan suunnilleen tavallisen lauantaipäivän liikennemäärää.

Jouluaaton menoliikenteeseen vaikuttavia onnettomuuksia ei ole tullut tieliikennekeskuksen tietoon.

– Pääteillä liikenne sujuu ihan hienosti.

Aaton menoliikenteen ennakoidaan hiljenevän entisestään alkuiltapäivästä.

Viime yönä maan eteläosan yli kulki lumisadealue, joka siirtyi varhain aamulla rannikon yli kohti etelää. Lunta satoi yleisesti muutamia senttejä.

Tieliikennekeskuksen Salokanto kertoi aamuseitsemän jälkeen, että Etelä-Suomessa tiet olivat kohtuullisen ajettavassa kunnossa.

– Varsinaisesti lumisuudesta tuskin on enää haittaa, mutta tienpinnat ja ajourat saattavat olla paikoin hyvinkin liukkaita.

Pohjanmaalla lumisadetta ja pöllyävää lunta

Ajokeli on jouluaattona heikoin Pohjanmaan suunnalla, missä oli aamulla yhä lumisateita ainakin Vaasan rannikkoseudulla.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakuntiin. Näillä alueilla ajokeli on huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Varoitukset ovat voimassa joulupäivän iltaan saakka.

Jouluaattona on syytä varautua kiristyvään pakkaseen. Viimeistään iltapäivällä koko maassa ollaan ainakin 10 pakkasasteessa, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta torstaina. Kylmintä on Kainuussa, missä pakkanen laskee 15-20 asteeseen.

Pohjoisen puoleinen tuuli on paikoin puuskaista, varsinkin länsirannikolla ja pohjoisessa. Idässä tuuli on heikkoa, mutta myös pakkaslukemat ovat kireimmät. Tuuli lisää pakkasen purevuutta.

Mari Areva, Iiro-Matti Nieminen

STT

