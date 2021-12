Jouluaaton menoliikenne sujunut ilman ruuhkia

Jouluaaton menoliikenne on sujunut hyvin rauhallisesti, kerrotaan Fintrafficin tieliikennekeskuksesta.

Aamukymmenen aikaan teillä ei ollut ruuhkia. Tieliikennekeskuksen mukaan on mahdollista, ettei ruuhkia tulekaan.

Kauppakeskusten ja isojen kaupunkien liepeillä on jonkin verran asiointiliikennettä, kun ihmiset käyvät tekemässä viime hetken jouluostoksia. Asiointiliikenne vastaa suunnilleen tavallisen lauantaipäivän liikennemäärää, arvioidaan tieliikennekeskuksesta.

Jouluaaton menoliikenteeseen vaikuttavia onnettomuuksia ei ole tullut tieliikennekeskuksen tietoon.

STT

Kuvat: