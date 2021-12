Jouluaattoa vietetään kiristyvässä pakkasessa

Jouluaattona on syytä varautua kiristyvään pakkaseen. Viimeistään iltapäivällä koko maassa ollaan ainakin 10 pakkasasteessa, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta torstaina. Kylmintä on Kainuussa, jossa pakkanen laskee 15-20 asteeseen.

Pohjoisen puoleinen tuuli on paikoin puuskaista, varsinkin länsirannikolla ja pohjoisessa. Idässä tuuli on heikkoa, mutta myös pakkaslukemat ovat kireimmät. Tuuli lisää pakkasen purevuutta.

Yöllä maan eteläosan yli on kulkenut lumisadealue, minkä vuoksi ajokeli on monin paikoin huono, Ilmatieteen laitos kertoo. Lunta on satanut yleisesti muutamia senttejä.

Fintrafficin tieliikennekeskus arvioi, että aattona liikenne hiljenee puoleen päivään mennessä.

STT