Marjo Kunnian joulupöydässä on kaikkien mielimakuja

Restonomi Marjo Kunnia valmistaa joulukinkun kuten suurin osa suomalaisista. Yön tunteina uunissa paistettu kinkku viimeistellään sinappi-korppujauhokuorrutteella.

– Laitan kinkun perinteisesti ilman kikkailuja. Kinkun pinnalle ei laiteta neilikoita, sillä lapset eivät halua ”roskia”, hän naurahtaa.

Viiden kilon pakastekinkku on kotimaista possua. Sen sulamiseen jääkaapissa hän varasi kolme päivää. Kypsennyksen nyrkkisääntö tunti per kilo ei Kunnialla ihan riitä.

– Me tykätään oikein kypsästä kinkusta. Kokit kypsentävät just ja just kypsäksi, meillä saa mennä yli. Lihalämpömittari taisi näyttää 80:a.

Veitsi uppoaa 120-asteessa hitaasti tekeytyneeseen lihaan helposti. Siivujen rakenne on kuten pitääkin, mureus näkyy niistä.

– Kinkuissa on eroja. Joskus liha on erilaista. Johtuukohan se siitä, miten eläimiä on ruokittu, hän miettii.

Kunnian perheessä jouluaattoateriassa on paljon perinteistä, mutta myös uusia vivahteita. Kun Marjo ja Kimmo Kunnian esikoinen, Kasper , syntyi 15 vuotta sitten, syntyi uusi joulutraditio.

– Me emme enää lähde kulkemaan aattona, mutta meille saa tulla. Siihen asti olimme olleet vuorotellen minun tai Kimmon vanhempien luona.

Tuttuun tapaan tänäkin jouluna ruokapöytään istahtavat oman perheen lisäksi isovanhemmat eli kaikkiaan kahdeksan ruokailijaa.

– Pyrin laittamaan kaiken mahdollisimman valmiiksi, ettei tarvitse olla keittiössä. Vaikka saisin apua, tykkään tehdä ruoat itse alusta loppuun asti. Olen ollut pienestä asti kiinnostunut ruuanlaitosta.

Makeita herkkuja äiti ja 14-vuotias Katariina-tytär suunnittelevat yhdessä. Jälkiruokana on isoäidin tavan mukaan luumukiisseliä ja kermavaahtoa, mutta sen päälle juodaan vielä jälkiruokakahvit.

– Vaikka kaikki ovat aivan täynnä, pakko juoda kahvia. Sen kanssa on usein taatelikakkua ja juustokakkua.

Taatelikakun Kunnia leipoo vanhaan kakkuvuokaan, jonka muoto on kaunis ja tarina aito. Vuoka on kuulunut Liisi Takamaalle, jonka koti sijaitsi paikalle, johon valmistui Kunnian perheen uusi omakotitalo tänä vuonna.

Joulupöydästä tulee väkisinkin runsas, sillä sinne mahtuvat kaikkien mielimaut. Marjo Kunnialle kinkun lisäksi pakollisia ovat rosolli ja lanttulaatikko, mutta tarjolla on myös peruna-, porkkana-, bataatti- ja maksalaatikkoa. Laatikot on itse tehty valmiista soseista.

– Nyt kokeilin uunirosollia, mutta joulupöydässä täytyy olla tavallista rosollia. Se on myös Kasperin suurta herkkua.

Vihreässä salaatissa on tänä vuonna lisänä mehukasta ja makeaa appelsiinia sekä punasipulia.

Viime vuonna uutuutena oli sushia, mutta se jäi muiden jouluruokien jalkoihin, eikä sitä laiteta enää.

– Harvoin uutuudet jäävät elämään, mutta bataattilaatikko on sellainen.

Marjo Kunnia on opettajana aikuiskoulutuskeskus Taitotalossa Helsingissä. Puhdistuspalveluissa esimiestehtävissä ja suunnittelutehtävissä aiemmin työskennellyt Kunnia on opettanut kolme vuotta siivoojia, toimitilahuoltajia ja laitoshuoltajia.

Aamu- ja iltapalojen valmistaminen, erilaiset ruokavaliot sekä omavalvonta ovat osa laitoshuoltajien koulutusta. Opetustyössä ruuanvalmistus on pienessä roolissa, mutta sitäkin enemmän hän pitää siitä harrastuksena.

Vapaaehtoistyössä MLL:n Kuusjoen osastossa kesäkerhojen kokkailut ja tarjoilut ovat yleensä hänen vastuullaan.

– Intoa riittää, kun ei tee ruokaa päivätyökseen.

Ensi vuonna Marjo Kunnia aloittaa Salon kansalaisopiston ruokakurssien uutena opettajana. Hän ehdotti neljää kurssia, jotka kaikki päätyivät opiston kevätohjelmaan. Ensimmäisenä on välipalakurssi helmikuussa.

– Kun itsellä on teini-ikäisiä lapsia, aina miettii, mitä välipalaksi. Että ei olisi vaan leipää, hedelmää ja jogurttia. Kurssin tavoitteena on herkulliset ja terveelliset välipalat.

Kunnia odottaa mielenkiinnolla opetustehtävää. Päätökseen ottaa tehtävä vastaan vaikutti opistolla oleva oma kotitalousluokka, jossa tarvikkeet ovat valmiina odottamassa. Tammikuussa hän menee tutustumaan luokkaan tarkemmin.

– Odotan kursseilta vapaamuotoisuutta ja vuorovaikutusta. En ajattele, että opettaja opettaa oppilaitaan, vaan saan itsekin vinkkejä.

Uunirosolli

porkkanoita, perunoita, punajuuria ja sipulia

oliiviöljyä

mustapippuria

timjamia

suolaa

Kastike

kermaa

creme fraichea

maustekurkkua kuutioina tai kurkkusalaattia

Kuori juurekset ja sipulit. Leikkaa lohkoiksi ja laita uunivuokaan. Lorauta öljyä ja mausta.

Kypsennä uunirosollia 175-asteisessa uunissa vajaa tunti.

Vatkaa kerma kevyesti vaahdoksi, lisää creme fraiche ja kuutioitu kurkku. Sekoita ja tarkista maku.

Puolukkasilli

sillifilee

1 dl kermaviiliä

1 dl puolukkasurvosta

punasipulisilppua

Viipaloi silli tarjoiluastiaan.

Sekoita kastikkeen ainekset, anna makujen tasaantua ja lisää silliviipaleille.

Kinkku ja laatikot keulilla

Kinkku on joulupöydän suosituin ruoka. HK:n kyselyn perusteella kinkkua haluaa syödä 73 prosenttia suomalaisista. Toiseksi suosituin jouluruoka on porkkanalaatikko (63 %), lanttulaatikko (55 %) ja perunalaatikko (54 %).

Kinkuista suosituin on yhä pakastekinkku, mutta niiden suosio on laskusuunnassa. Kypsänä myytävä kinkku kokonaisena, palana tai viipaloituna on kasvattamassa osuuttaan.

Suurin osa suomalaisista haluaa paistaa kinkkunsa itse. Suosituin tapa on paistaa kinkku paistopussissa tavallisessa uunissa.

Kinkun kuorruttamisessa on selvä kahtiajako: puolet kuorruttaa kinkun korppujauhoilla, puolet ei kuorruta lainkaan. Vähäisessä määrin kinkkua kuorrutetaan esimerkiksi kaurarouheella, pestolla ja parmesanilla, aurajuustolla sekä sinapilla ja seesaminsiemenillä.

Suurimpien, yli seitsemän kilon kinkkujen kysyntä on laskussa ja pienten, alle kolmen kilon kinkkujen, on nousussa. Yli seitsemän kilon kinkun valitsee enää joka kymmenes.