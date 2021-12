Joulun kukkamaailma on punavalkoinen – joulukukissa suositaan perinteitä, mutta kokeillaan myös uutta: leikkoamarylliksen voi ripustaa ylösalaisin

Kun astuu sisään salolaiseen Kukkakauppa Bella-Reginaan, ei jää epäselväksi, mitkä ovat kauden värit. Ne ovat punainen ja valkoinen.

– Vaikka hopeaa ja kultaa on paljon, ja joulukoristeisiin on tullut turkoosia ja vaaleanpunaista, niin punainen ja valkoinen ovat silti yhä suurimmalle osalle ihmisistä joulun värit, tietää Bella-Reginan kukkakauppias Heidi Ekholm.

Joulu ei ole uudistumisen, vaan perinteiden vaalimisen aikaa. Niinpä joulukukissakin perinteiset suosikit ovat edelleen ykkösiä.

– Suosituimpia ovat joulutähdet, amaryllikset ja hyasintit. Valkoiset ruukkuamaryllikset ovat tänä jouluna kiven takana. Punaisia ja vaaleanpunaisia saa kyllä, mutta tässä ovat ainoat valkoiset, jotka saimme tukusta. Laitoinkin siitä jo vinkkiä Facebookiin, että ihmiset pitävät kiirettä, Ekholm sanoo.

Vanhoissakin joulukukissa voi olla uutta twistiä. Esimerkiksi amaryllikset voi asetella kotiinsa uudella tavalla.

– Sisustuskuvissa näkee nyt, että leikkoamaryllis ripustetaan roikkumaan ylösalaisin. Kukka aukenee ja kukoistaa silläkin tavoin, sillä amaryllis ei tarvitse lainkaan kastelua, Bella-Reginan floristi Tuija Laitinen vinkkaa.

Laitinen toteaa, että leikkokukkien suosio jouluna on kasvanut. Kun ennen suosittiin perinteisiä istutuksia ja koreja, nyt ostetaan entistä enemmän joulukimppuja.

– Nuoret ihmiset haluavat kimppuja, hän kertoo.

Laitinen ja Ekholm toteavat, että myös markettien joulukukkavalikoima on kasvanut. He muistuttavat, että markettiostajan pitää pakata kukkansa huolella.

– Joulukukka pitää pakata, vaikka sen veisi vain kaupasta autoon. Suurin osa joulukukista on kuitenkin kotoisin etelän mailta. Esimerkiksi joulutähdet ovat herkkiä jo pelkästään vedolle, minkä takia ne sijoitetaan kukkakaupassakin kauas ulko-ovesta.

Tuleva joulu on Heidi Ekholmille ensimmäinen joulu kukkakauppiaana. Hän aloitti torin varrella sijaitsevan kukkakaupan pitämisen kesäkuussa.

– Olin jo kauan haaveillut omasta yrityksestä. Olen viherkasviharrastaja ja innostuin, kun näin kukkakaupan olevan myynnissä. Ajattelin, että nyt tai ei koskaan.

– Kun joulu on ohi, valikoimiimme tulee taas lisää viherkasveja. Haluan, että liikkeestäni löytyy myös erikoisempia viherkasveja harrastajille, Ekholm kertoo.

Ekholm on kuusilapsisen perheen äiti ja opiskelee yrittämisen ohella floristiksi. Neljä vielä kotona asuvaa lasta ovat saaneet nyt totutella, että äiti on harvemmin kotona.

– Onhan tässä ollut paljon opettelemista ja aikaa kuluu. Edellinen yrittäjä opetti minulle paljon, Ekholm sanoo.

Bella-Reginassa jouluun valmistautuminen aloitettiin jo pari viikkoa sitten istutusten tekemisellä. Joulukukkien ostajat ovat lähteneet liikkeelle vasta aivan viime päivinä.

– Nyt alkaa huomata, että joulu on tulossa, Ekholm naurahtaa.

Perniöläisen Kukkakauppa Kukkakatrin yrittäjä Katri Saaristo on ollut alalla 1980-luvulta saakka. Hän vahvistaa, että suurin ryntäys kukkakaupassa on yleensä kahtena viimeisenä joulua edeltävänä päivänä.

– Kukkakauppa on vähän kuin ruokakauppa. Ihmiset ajattelevat, että kukka pitää ostaa vasta vähän ennen joulua, jotta se säilyy hyvänä. Vaikka jokuhan saa joulutähden säilymään juhannukseen saakka. Kukkatervehdyksen voi hyvin viedä jo aikaisemminkin, mutta suurin osa jättää kukkaostoksen silti viime tinkaan, Saaristo kertoo.

Saariston mukaan kysytyin kukka on tänäkin jouluna joulutähti. Suosituin väri on punainen ja seuraavaksi suosituin valkoinen.

– Toiseksi eniten myydään amaryllistä ja seuraavaksi eniten jouluistutuksia ja jouluruusua. Myös jouluiset kimput, joissa on esimerkiksi leikkoamaryllistä ja havuja, ovat suosittuja, Saaristo kuvailee.

Moni haluaa joulupöytään myös tulppaanikimpun. Siltäkin kaivataan joulun värimaailmaa.

– Ei mitään vaaleanpunaisia tulppaaneja, vaan punaisia ja valkoisia, Saaristo kiteyttää.

Myös Somerolla suositaan eniten perinteisiä joulukukkia. Kysytyimpiä ovat joulutähti, amaryllis ja jouluruusu, kertoo somerolaisen Annen Kukka ja Kodin yrittäjä Anne Laaksonen.

– Mutta toki ostetaan myös erilaisia joulukukkia, kuten timanttiananasta, skimmiaa ja ardisiaa, hän esittelee.

Ardisia on monivuotinen pieni puu, jossa on paksut tummanvihreät lehdet. Ardisissa on valkoiset kukat, joiden jälkeen kehittyvät marjat, jotka ovat ensin vaaleat ja tummuvat sitten punaisiksi. Joulukukkana se on suosittu juuri kauniiden marjojensa ansiosta.

– Ardisia saattaa kukkia talviaikaan uudelleen. Silloin kukat kannattaa käydä sudin kanssa läpi ja pölyttää ne, jolloin kasviin tulee uudet marjat, Laaksonen vinkkaa.

Joulukukkia yksinäisille vanhuksille

Viisi salolaista kukkakauppaa on tänä vuonna järjestänyt tempauksen, jossa muistetaan yksinäisiä vanhuksia. Tempaus toteutetaan yhdessä Salon kaupungin kotihoidon kanssa.

Kukkakauppojen asiakkaat ovat voineet ostaa tuntemattomalle salolaiselle ikäihmiselle joko 15 tai 25 euron hintaisen kukkatervehdyksen ja kukkakauppa toimittaa sen Salon kotihoidolle. Salon kotihoito on valinnut mukana olevat vanhukset ja toimittaa kukat heille jouluviikolla.

Mukana ovat kukkakaupat Bella-Regina, Kikan Kukka ja Lahja, Kukkakatri, Salon Kukkakimppu ja Kukkahuone Rinkeruusa. Joka kaupassa on myynnissä vajaat 20 tempauksen kukkatervehdystä.

– Vielä ehtii osallistua, sanoo Bella-Reginan kukkakauppias Heidi Ekholm.

Annen Kukka ja Koti -liikkeellä on perinteisesti ollut Somerolla vastaavanlainen tempaus.

– Tänä vuonna Somerolla on ennätysmäärä yksinäisiä vanhuksia, 100 kappaletta, joita tempauksella halutaan ilahduttaa. Viime vuonna heitä oli 87, kertoo Annen Kukka ja Kodin yrittäjä Anne Laaksonen.

Lahjoituksia voi tehdä aina sunnuntaihin saakka.