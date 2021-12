Joulun paluuliikenne sujunut toistaiseksi hyvin, liikennemäärät kohtalaisia

Joulun paluuliikenne on sujunut toistaiseksi hyvin, kerrottiin Fintrafficin tieliikennekeskuksesta iltapäivällä puoli kahden jälkeen.

Liikenne oli hieman vilkastunut puolenpäivän jälkeen, mutta jonoutumista ei ollut tapahtunut.

– Liikennemäärät ovat hyvin kohtalaisia, ja nopeudet ovat säilyneet hyvin. Missään ei ole sellaista, että joutuisi ajamaan jonossa, liikenneoperaattori Kirsi Salokanto kertoi STT:lle.

– Aika normaalit pyhäpäivän liikennemäärät tällä hetkellä.

Paluuliikenteen on ennakoitu olevan vilkkaimmillaan tänään tapaninpäivänä kello 12:n ja kello 20:n välillä. Liikenne on vilkkainta suuria kaupunkeja kohti.

Aamupäivällä tieliikennekeskus kertoi Twitterissä, että pääkaupunkiseudulla joulun paluuliikenteen odotetaan näkyvän sisääntuloväylillä liikennemäärien maltillisena nousuna puolenpäivän jälkeen.

Salokannon mukaan liikenteessä on tavallinen talvikeli. Paikoin risteyksissä voi olla liukkautta.

Muutamia peltikolareita on Salokannon mukaan tapahtunut, mutta ei mitään sellaista, mistä olisi haittaa liikenteelle.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Näissä maakunnissa ajokeli on huono lumisateen, pöllyävän lumen ja polanteisten teiden vuoksi. Varoitukset ovat voimassa iltapäivään saakka.

Salokanto kertoi, ettei näiltäkään alueilta ole tullut tietoon ikävyyksiä aamun ja päivän aikana.

Liikenne voi hetkellisesti jonoutua

Tapaninpäivän aamuna Salokanto arvioi, että paluuliikenne voi hetkellisesti aiheuttaa jonoutumista. Näin voi käydä Helsinkiin johtavilla pääteillä eli Ykköstiellä, Kolmostiellä ja Nelostiellä.

– Tampereen seudulla valtatie 9 on sellainen, joka saattaa pohjoisen suunnasta tultaessa kerätä jonoa.

Joulunajan arkipyhien puuttumisen vuoksi paluuliikenne ajoittuu tänä vuonna pääosin tapaninpäivälle. Maanantaina monet palaavat jälleen töihin.

Salokanto ennakoi paluuliikenteen jakautuvan melko laveasti tapaninpäivän ajalle. Osa ihmisistä lähtee jo hyvissä ajoin kohti kotia, toiset jatkavat joulun viettoa vielä iltapäivälle.

– Iltapäivä tulee varmaankin olemaan liikennemääriltään vilkkainta aikaa.

Pakkasvaroitus maan kaakkoisosiin

Ilmatieteen laitoksen mukaan kylmä talvisää jatkuu koko maassa, ja kevyttä pakkaslunta sataa lähinnä länsirannikon tuntumassa.

Lämpötilat ovat päivällä enimmäkseen 12-20 miinusasteessa. Pakkasvaroitus on annettu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin.

Minja Viitanen, Iiro-Matti Nieminen

STT

