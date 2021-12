Joulun ruoat voi vielä tilata kotiovelleen aatonaatoksi – päivittäistavaroiden verkkokauppa on yli kaksinkertaistunut ajasta ennen koronaa

Joulun ruoat on vielä mahdollista tilata kotiovelle, mutta virtuaaliset tilauskirjat täyttyvät vauhdilla, kerrotaan S- ja K-ryhmistä.

– Valtaosalla myymälöistä löytyy vielä toimitusikkunoita aatonaatolle. Jotkut yksittäiset myymälät tai aikaikkunat voivat olla jo täyteen buukattuja. Pyrimme avaamaan vielä uusia toimitus- ja tilausikkunoita, mikäli kapasiteetti näyttää tulevan vastaan, sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Myös K-ryhmän kaupoista on mahdollista edelleen tilata kinkut, rosollit ja muut kotiinkuljetuksella. K-ryhmän verkkokaupasta vastaava johtaja Antti Rajala kertoo, että yleisesti ottaen kotiinkuljetusten tilaaminen on vielä mahdollista.

– Toki ne slotit täyttyvät kovaa vauhtia. Ihmiset ovat paljon niitä varailleet ja on yksittäisiä kauppoja, joissa esimerkiksi on aatonaatto jo täynnä. Meillä on 500 ruoan verkkokaupan palveluita tarjoavaa kauppaa verkostossa, ja uskaltaisin sanoa, että jokaisesta kaupungista varmasti löytyy vielä kauppoja, joista toimituksen saa.

Rajala kertoo, että ruokatilauksen aikaikkuna on mahdollista varata jo kuukautta etukäteen, ja ostoslistaa voi päivittää vielä edellisenä iltana. K-ryhmässä on varattu joulunajalle normaalia enemmän kerääjiä ja kuljettajia ruokatoimituksia varten.

Lapsiperheet käyttävät eniten ruoan verkkokauppoja

Päivittäistavaroiden verkkokauppaa säännöllisesti käyttävien määrä on yli kaksinkertaistunut verrattuna alkuvuoteen 2020 eli aikaan ennen koronapandemiaa, selviää Kaupan liiton tuoreesta tutkimuksesta.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kertoo, että kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut viime vuodesta. Liiton arvion mukaan verkkokauppa on tällä hetkellä noin kolme prosenttia kaikesta päivittäistavarakaupasta. Neljän vuoden kuluttua osuuden odotetaan olevan jo yli viisi prosenttia eli lähes yhtä paljon kuin Ruotsissa tällä hetkellä.

Etenkin lapsiperheet ostavat päivittäistavaroita verkkokaupasta nykyään muita enemmän. Tästä ryhmästä löytyy myös eniten kiinnostusta kokeilla verkkokauppaa päivittäistavaroiden ostamiseen.

Lapsiperheet käyttävät verkkokauppaa ennen kaikkea säästääkseen aikaa ja vaivaa. Yli 65-vuotiailla sen sijaan suurin syy päivittäistavaroiden ostamiseen verkkokaupasta on ollut halu välttää pandemian aikana kontakteja.

Perinteiset kaupat ovat saaneet haastajia

Tämän vuoden aikana eniten käytetyt päivittäistavaroiden verkkokaupat ovat olleet S- ja K-ryhmien verkkokaupat sekä hävikkituotteisiin erikoistunut Fiksuruoka.fi. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan S-ryhmän verkkokauppaa käyttää 29 prosenttia ruoan verkkokauppaa vähintään kokeilleista ihmisistä. K-ryhmän osuus on 24 prosenttia ja Fiksuruoka.fi:n 23 prosenttia.

Päivittäistavaroiden verkkokaupan valintakriteerit vaihtelevat tutkimuksen mukaan paljon erilaisten asiakaskuntien välillä. Valintaan vaikuttavat muun muassa hinta, aiemmat kokemukset sekä kanta-asiakkuudet. Perinteisten ruokakauppojen rinnalle on noussut uusia haastajia, jotka ovat jo löytäneet omaa asiakaskuntaansa.

Kurjenojan mukaan verkkokaupassa voittajaksi selviää se, joka pystyy alkuun kestämään parhaiten tappioita ja keskittymään asiakashankintaan.

Hänen mukaansa muun muassa kokeilunhalu ohjaa niin sanottujen haastajien asiakaskuntaa enemmän kuin perinteisten kauppojen asiakkaita.

– Kokeilunhalu haastajayritysten asiakaskunnassa ennakoi sitä, että digitaaliset päivittäistavaramarkkinat muovautuvat vielä voimakkaasti lähivuosina Suomessa, Kurjenoja arvioi.

Uusi tulokas Suomen päivittäistavaroiden verkkokauppaan on norjalainen Oda, jonka toiminta on hiljalleen alkanut pääkaupunkiseudulla. Kotimaassaan Norjassa Odalla on yhtiön media- ja yhteiskuntasuhteista vastaavan Päivi Vuolteen mukaan noin 70 prosentin osuus ruoan verkkokaupasta.

Suomen Odan toimitusjohtaja Tobias Niemi kertoo, että syksyllä ilmoittautuneet ensimmäiset asiakkaat ovat jo tehneet ostoksia ja saaneet toimituksia. Ruoan verkkokauppa on tarkoitus avata kaikille asiakkaille lähiviikkoina.

– Tämä on monimutkainen ja vaativa operaatio, kun ruoan verkkokauppaa avataan. Parempi ottaa muutama rauhallinen askel tähän alkuun, jotta saadaan asiakaskokemus viilattua loppuun asti, Niemi sanoo.

Hän uskoo, että päivittäistavarakaupan suosio tulee kasvamaan ja sen suhteen ollaan vasta alkumetreillä.

– Verkkokaupan osuus on Ruotsissa ollut pandemian aikaan 7-8 prosenttia ja esimerkiksi Iso-Britanniassa se on yli 10 prosenttia. En näe mitään syytä, miksi Suomi ei kulkisi samaa kehityskaarta.

Niemen mukaan paljon riippuu siitä, miten hyvää palvelua verkkokaupoista saa. Ruoan verkkokauppaan keskittyvä Oda lupaa tulla markkinoille helppokäyttöisellä sovelluksella ja pienillä kuljetusmaksuilla.

– Kotiinkuljetusten nopeuden suhteen voimme nostaa rimaa. Kotiinkuljetusmaksut tulevat meillä olemaan alkaen nolla euroa ja korkeimmillaankin vain muutaman euron luokkaa, Niemi lupaa.

Miedot alkoholijuomat puuttuvat verkkokaupoista

Kaupan liiton tutkimuksen mukaan lähes puolet asiakkaista haluaisi ostaa verkkoruokakaupastaan myös mietoja, enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia. Se ei kuitenkaan ole tällä hetkellä lain mukaan mahdollista.

Kaupan liiton toimitusjohtajan Mari Kiviniemen mukaan ikärajan valvomisen vaikeuteen vetoaminen ei ole hyvä syy jättää mietoja alkoholijuomia pois verkkokaupan valikoimasta.

– Ikärajavalvonnan järjestäminen on täysin mahdollista niin ostoksia noudettaessa kuin kotiinkuljetuksen yhteydessäkin, Kiviniemi sanoo.

Päivittäistavarakauppa ry:n tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen tilastojen mukaan alkoholijuomien myynti oli lähes 10 prosenttia kaikesta päivittäistavaramyynnistä.

https://www.pty.fi/wp-content/uploads/2021/11/Elintarvikkeiden-paivittaistavaramyynnin-kehitys-Q3-2021.pdf

Markus Heikkilä

STT

Kuvat: