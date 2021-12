Joulupäivänä on luvassa pakkasta kautta maan, ajokeli on paikoitellen huono

Joulupäivän sää on talvinen, kertoo Ilmatieteen laitos. Kaikkialla Suomessa on pakkasta ja kohtalainen tuuli lisää pakkasen purevuutta.

Maan länsiosissa voi sataa lunta joitain senttimetrejä. Pakkaslunta voi sataa ainakin Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Samoihin maakuntiin ja Pohjanmaalle on luvattu huonoa ajokeliä.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Hannu Vallan mukaan pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinko voi kuultaa pakkaspilven läpi ja esimerkiksi Pohjois-Karjalassa pilvipeite rakoilee.

Sää jatkuu kylmänä ainakin ensi viikon puolivälin paikkeille

Vallan mukaan lumipeite säilynee koko Suomessa ainakin joulun ja ehkä välipäivienkin ajan.

– On osviittaa siitä, että sää jatkuisi kylmänä tammikuun puolelle, Valta kertoi STT:lle perjantai-iltana.

Ensi viikon puolivälin kohdalla ennusteiden tarkkuus kuitenkin heikkenee. Joissain ennusteissa Etelä-Suomen sää lauhtuisi vuodenvaihteessa jopa viiteen lämpöasteeseen, mutta ennusteissa on vielä epävarmuutta.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: