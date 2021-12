Joulurauha julistetaan Turussa jälleen ilman yleisöä

Jouluaaton perinteisiin kuuluva joulurauhan julistus Turussa järjestetään jo toista kertaa peräkkäin ilman, että yleisö pääsee paikalle seuraamaan tapahtumaa.

Koronarajoitusten vuoksi yleisöllä ei tänäkään vuonna ole pääsyä Vanhalle Suurtorille, sillä alue aidataan, eikä julistus kuulu kovaäänisistä. Joulurauhan julistusta Vanhalla Suurtorilla on tavallisesti seurannut vuosittain yli 10 000 ihmistä.

Tänään kello 12 luettava julistus kuitenkin televisioidaan ja radioidaan sekä lähetetään netissä. Ylen lähetys alkaa kello 11.55.

Joulurauhaperinne on poikkeuksellisen vahva, sillä julistusta on luettu lähes katkeamattomasti 1300-luvulta saakka.

STT

Kuvat: