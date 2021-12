Joulutauolle lähetettyjen joukkueiden lista kasvaa entisestään NHL:ssä

Aikaistetulle joulutauolle lähetettyjen joukkueiden lista on kasvanut entisestään jääkiekon NHL:ssä. Joulun viettoon koronatilanteen vuoksi on lähetetty tähän mennessä jo yhdeksän joukkuetta, kertoo NHL.com-sivusto.

Viimeisimpänä pelitauolle luistelivat Montreal Canadiens ja Columbus Blue Jackets. Aiemmin tauolle ovat jo lähteneet Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Nashville Predators, Calgary Flames, Colorado Avalanche ja Florida Panthers.

Liiga ilmoitti myös siirtävänsä New Jersey Devilsin ja Pittsburgh Penguinsin sekä Arizona Coyotesin ja Seattle Krakenin kohtaamiset. Yhteensä kuluvan kauden aikana on siirretty jo 44 peliä.

https://www.nhl.com/news/nhl-cross-border-games-postponed/c-329159514

STT