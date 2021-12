Juntan tuomioistuin lykkäsi Aung San Suu Kyin tuomiota Myanmarissa – syytteet voivat viedä maan entisen johtajan telkien taakse loppuelämäksi

Myanmarin sotilasjuntan tuomioistuin lykkäsi maanantaina tuomionsa antamista Aung San Suu Kyin oikeudenkäynnissä. Maan entistä johtajaa Aung San Suu Kyitä syytetään radiopuhelinlaitteiden laittomasta maahantuonnista ja hallussapidosta.

Nobel-palkittu Aung San Suu Kyi on ollut pidätettynä sen jälkeen, kun kenraalit järjestivät vallankaappauksen ​​1. helmikuuta. Tämä päätti Kaakkois-Aasian maan lyhyen demokratiakauden.

Valtakunnallisia mielenosoituksia vallankaappausta vastaan ​​on tuon jälkeen tukahdutettu verisesti. Väkivallassa on kuollut yli 1 300 ihmistä ja arviolta 11 000 on pidätetty, ilmoitti paikallinen tarkkailijaryhmä.

Aung San Suu Kyin, 76, radiopuhelinlaitteista saama syyte on viimeisin juntan tuomioistuimen syyteluettelossa. Syytteet voivat viedä maan entisen johtajan vankeuteen loppuelämän ajaksi.

Tuomari lykkäsi nyt asian käsittelyn 27:nteen joulukuuta asti ilman selityksiä.

Jälleen kotiarestiin

Aiemmin tässä kuussa Aung San Suu Kyi tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen yllytyksestä armeijaa vastaan ​​ja koronarajoitusten rikkomisesta. Kansainvälinen yhteisö tuomitsi oikeuden päätöksen laajasti.

Juntan johtaja Min Aung Hlaing lyhensi myöhemmin tuon tuomion kahdeksi vuodeksi ja sanoi, että Aung San Suu Kyi suorittaa tuomionsa kotiarestissa pääkaupungissa Naypyidawissa.

Aung San Suu Kyi on saanut myös useita syytteitä korruptiosta ja virkasalaisuuksia koskevan lain rikkomisesta.

Toimittajia on estetty osallistumasta Naypyidawissa järjestettäviin oikeuden erityisistuntoihin. Aung San Suu Kyin asianajajia kiellettiin hiljattain puhumasta tiedotusvälineille.

Entinen johtaja oli pitkään kotiarestissa aikaisemman juntan aikana. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1991.

STT

Kuvat: