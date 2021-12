Juuse Saros torjui Nashvillelle nollapelin New York Rangersia vastaan

Nashville Predators otti tililleen viidennen voiton putkeen, kun joukkue vei 1-0-vierasvoiton New York Rangersista jääkiekon NHL:ssä.

Nashvillen maalilla nollapelin varmisti suomalaisvahti Juuse Saros, joka torjui ottelussa yhteensä 32 laukausta.

Saros on nyt torjunut kaksi nollapeliä Nashvillen viimeisistä viidestä pelistä. Yhteensä hän on päästänyt vain yhdeksän maalia läpi viimeisen kuuden pelin aikana, NHL.com kertoo.

Rangersia vastaan ainoassa maalissa onnistui Philip Tomasino, joka löi kiekon verkkoon toisen erän alussa.

Nashvillen suomalaishyökkääjät Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen eivät yltäneet tehopisteille, vaikka peliminuutteja kertyi kummallekin lähemmäs 20.

New York Rangersin suomalaisedustus Kaapo Kakko oli jäällä reilut 12 minuuttia.

Anaheim voitti vieraissa St. Lousin

St. Louis Blues sai tuta häviön kotikaukalossaan, kun Anaheim Ducks voitti jatkoajalle venyneen ottelun 3-2.

Anaheim johti peliä 1-0 ensimmäisen erän jälkeen, mutta kolmannen erän alkupuoliskolla St. Louis oli ottanut johdon lukemin 2-1.

Ottelun sankariksi nousi Anaheimin Troy Terry, joka vei joukkueensa kolmannen erän loppupuoliskolla tasoihin. Jatkoajalla Terry ratkaisi ottelun huitomisesta tulleella rangaistuslaukauksella, kun peliä oli jäljellä enää reilu minuutti.

St. Louisin suomalaisista jäällä oli puolustaja Niko Mikkola, joka sai peliaikaa reilu 23 minuuttia mutta jäi vaille tehopisteitä. Maalivahti Ville Husso kärsii vielä alavartalovammasta, jonka hän sai viime viikolla Florida Panthersia vastaan pelatussa ottelusta.

St. Louisin maalissa oli Jon Gillies, joka pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa sitten vuoden 2018. Gillies torjui yhteensä 36 laukausta.

Saara-Miira Kokkonen

STT

