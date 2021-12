Kaasu pohjassa kaahaavalle Kouvoille syöttö on riski – siksi se on Vilppaalle juuri nyt loistava testi

Jyri Lehtonen teki sen taas.

Koko valmennusuransa vastavirtaan uinut Lehtonen rakensi joukkueensa erilaiseksi kuin muut. Korin alle hankittiin kotimainen jätti Hannes Pöllä ja laitureiksi kolme äärimmäisen nopeaa ja urheilullista ulkomaalaista nuorukaista, jotka ovat sattumalta kaikki 196-senttisiä (Makuach Maluach, Isiah Osborne ja Amir Hinton).

Tarkoituksena oli olla muita valmiimpi syksyllä, lyödä alusta asti kaasu pohjaan ja perustaa hyökkäyspelaaminen yksi vastaan yksi -pelaamiseen.

Kaava on toiminut odotettua paremmin: sarjan nuorin ja pisin joukkue on ollut ainoa, joka on pysynyt koko syyskauden Karhubasketin ja Seagullsin kyydissä. Eli Kouvot on ollut se joukkue, joka Vilppaan piti olla.

15 ottelusta 11 voittanut Kouvot on jo käytännössä varmistanut paikkansa ylemmässä loppusarjassa.

Kun ottaa huomioon seuran viime kauden talousvaikeudet ja käytettävissä olevat resurssit (lue: raha), Kouvojen syyskautta voi pitää todellisena mestariteoksena. Etenkin, kun joukkue on ollut vielä sarjan näyttävin.

Kouvot on pitänyt pintansa, vaikka menetti kakkossentteri Ilmari Toikkasen pitkälle sairauslomalle ja joukkueen aloitusviisikon takamies Deshon Taylor lähti isomman palkkapussin perässä Unkariin.

Taylorin korvaajaksi Kouvot hankki divarissa pelaavasta Torpan Pojista Robert Hallin, joka ei luonnollisesti ole Taylorin tasolla, mutta ehdottomasti kelpo korvaaja ainakin joulun yli.

Mutta kuten kaikkien syksyn yllättäjien kohdalla, myös Kouvojen osalta on kysyttävä: voiko tällä pelitavalla menestyä myös keväällä? Mitä jos vastustajat pystyvät hidastamaan riittävästi Hintonia ja Osbournea tai käyttämään Pöllän kulmikkuutta paremmin hyväkseen?

Näistä syistä Kouvot onkin juuri nyt Vilppaalle loistava testi ja tasonmittaus.

Kouvot on antanut ottelua kohti vaivaiset 14 koriin johtanutta syöttöä, mikä on sarjan pienin lukema. Syöttötilastoa johtavan Vilppaan lukema on 22,3.

Kouvojen alhainen syöttömäärä kertoo siitä, että joukkue tosiaan hyökkää muita ahneemmin ja itsekkäämmin kohti koria, sekä myös siitä, että hitaissa puolen kentän hyökkäyksissä syöttöketjut eivät ole järin pitkiä.

Vilppaan onkin hidastettava kaikin keinoin Kouvojen laiturit. Se edellyttää hyvää pallokontrollia ja levypallopelaamista.

Kaiken keskiössä on kuitenkin yksi vastaan yksi -puolustaminen, joka on mennyt Vilppaalla selkeästi eteenpäin katastrofin aineksia sisältäneestä loka-marraskuusta.

Vilpas–Kouvot lauantaina kello 17

Lähtökohdat: Vilppaalla (8 voittoa/7 tappiota) on vielä pieni sauma ottaa sarjakolmonen Kouvot (11/4) kiinni. Se toki edellyttää voittoa illan ottelusta. Vilpas on voittanut kaikki kolme otteluaan maaottelutauon jälkeen. Kouvot hävisi sarjakärki Karhubasketille, mutta esitys oli lupaava.

Seuraa tätä: yleisömäärä

Koronatilanne on näkynyt yleisömäärissä. Vilppaan kahdessa edellisessä kotiottelussa oli yhteensä 1 650 katsojaa eli saman verran kuin huippuvuosina yhdessä ottelussa.

Kokoonpanot:

Vilpas: Trey Niemi, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Jeremiah Wood, Bryan Griffin. Poissa: Riku Laine ja Juho Nenonen.

Kouvot: Makuach Maluach, Isiah Osborne, Tuomas Hirvonen, Amir Hinton, Joel Mäntynen, Robert Hall, Hannes Pöllä, Aapeli Syrjämäki, Henri Permanto. Poissa: Ilmari Toikkanen.

Tulosennuste: 88–86.