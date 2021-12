Kähärä ja Joensuu taipuivat niukasti parisprintin palkintopallitaistossa – ”Viimeistä suoraa lukuun ottamatta täydellinen päivä”

Suomen Jasmin Kähärä ja Jasmi Joensuu ovat sijoittuneet neljänneksi maastohiihdon naisten maailmancupin parisprintissä Saksan Dresdenissä. Suomi oli vapaan hiihtotavan kilpailussa pitkään palkintokorokepaikassa kiinni, mutta Joensuu taipui loppukirissä ohi tulleille Yhdysvaltain Julia Kernille ja Slovenian Anamarija Lampicille.

– Tänään meidän tärkeä ohje oli, että nautitaan. Se toteutui, vaikka lopussa kyllä harmitti, kun tuli niin kovat laktaatit, ettei hiihto riittänyt vielä podiumiin. Mutta kukaan ei varmaan olisi ajatellut, että me olisimme tänään neljänsiä. Se on hiton kova suoritus meiltä, Joensuu iloitsi V Sportin tv-haastattelussa.

Kisan voitti Ruotsi, jonka viestinviejinä olivat sprinttitähdet Jonna Sundling ja Maja Dahlqvist. Suomen ero Ruotsiin oli maalissa 2,05 sekuntia ja Yhdysvaltoihin ja Sloveniaan vajaan sekunnin.

Kähärä ja Joensuu ovat hiihtäneet kauden sprinttihiihdoissa tasaisesti maailmancupin pisteille. Varsinkin Kähärä oli onnensa kukkuloilla, kun hiihto kulki myös parikilpailun puolella.

– Itselläni hiihto tuntui yllättävän terävältä koko ajan. Hyvin tulin ihan maailman huippunimien mukana, läpimurtokauttaan hiihtävä Kähärä hymyili.

– Aamulla olo tuntui vähän väsyneeltä, mutta se on varmaan normaalia eilisen kisapäivän jälkeen. Viimeistä suoraa lukuun ottamatta täydellinen päivä, Joensuu sanoi.

Alkuerän loppukirissä Joensuu venytti Suomen niukasti neljänneksi, millä heltisi suora finaalipaikka.

Lyhyellä sprinttiradalla nähtiin runsaasti kolarointia. Finaalissa Yhdysvaltain Jessie Diggins ja Slovenian Eva Urevc kaatuivat kisan alussa, mutta joukkueet onnistuivat silti nousemaan palkintokorokkeelle.

Suomalaismiehet pettyivät parisprintissä

Suomen mieshiihtäjät eivät selviytyneet maastohiihdon maailmancupin vapaan hiihtotavan parisprinttifinaaliin Dresdenissä. Suomen ykkösjoukkue Juuso Haarala ja Lauri Vuorinen sijoittui ensimmäisessä alkuerässä seitsemänneksi ja jäi ensimmäisenä joukkueena aikavertailun ulkopuolelle.

Samassa erässä hiihtäneet Niilo Moilanen ja Verneri Suhonen toivat Suomen kakkosjoukkueen maaliin 11:ntenä. Alkuerän kaksi kärkipaikkaa menivät Norjan joukkueille.

Paavali Pastila

STT

